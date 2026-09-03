Экспортная версия Су-57Э с новым вооружением будет представлена на выставке в Египте

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Ростех" впервые представит в Египте экспортный Су-57Э с вооружением, которое еще не демонстрировалось ни в РФ, ни за ее пределами, заявили в четверг в госкорпорации.

"Российский авиакомплекс пятого поколения Су-57Э представят в экспортной комплектации на выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте с принципиально новым вооружением, которое до этого ни разу не демонстрировалось ни в России, ни за рубежом. В рамках летной программы машина продемонстрирует фигуры высшего пилотажа",- сообщила пресс-службе госкорпорации.

В "Ростехе" заявили, что Су-57 активно продвигается на международном рынке.

"Уже идут его поставки зарубежным партнерам, отлично понимающим преимущества этой машины. Новые модификации истребителя становятся еще эффективнее и опаснее. В Египте мы представляем экспортный вариант с абсолютно новым вооружением, которое демонстрируется впервые", - сообщила госкорпорация.

Выставка пройдет с 8 по 10 сентября. Единую российскую экспозицию организует "Рособоронэкспорт".

Су-57 разработан в компании "Сухой" ("Объединенная авиастроительная корпорация", ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

По официальным данным, Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57 в конце 2020 года.

Россия произвела поставки по экспортному контракту истребителей Су-57, заявил в прошлом ноябре генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в эфире Первого канала.

В ноябре 2024 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что подписаны первые контракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 за рубеж, покупатели названы не были.

В прошлом декабре "Ростех" заявил, что реализуется программа по расширению мощностей для производства Су-57, это позволит активнее продвигать самолет на экспорт.