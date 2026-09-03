Золото активно дорожает на фоне ослабления доллара

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Золото резко дорожает в четверг на фоне снижения курса доллара США к основным мировым валютам и в особенности к японской иене.

Фьючерсы на этот драгметалл с поставкой в декабре на бирже Comex подскочили в цене на 1,4%, до $4474 за унцию. Накануне цены падали до минимума с начала августа.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается в четверг на 0,35%. В паре с евро американская валюта теряет 0,2%, с фунтом - 0,1%, а к японской иене падает на 1,6%.

"Ослабление доллара и небольшое снижение доходности гособлигаций США оказывают поддержку золоту, - отметил аналитик UBS Джованни Стауново. - Федрезерв воздерживается от прогнозов относительно дальнейшего уровня ставки, и золото сильно зависит от меняющихся рыночных прогнозов относительно сентябрьского заседания".

Следующее заседание ФРС состоится 15-16 сентября. Рынок оценивает вероятность повышения ключевой ставки на этом заседании в 60%, по данным CME FedWatch. Днем ранее вероятность такого решения оценивалась почти в 70%, а неделей ранее - в 35%.

Цена серебра растет на 1,2%, до $66,23 за унцию, платины - на 0,6%, до $1775 за унцию.