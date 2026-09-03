"Транснефть" в условиях атак обеспечивает снабжение промышленных, с/х и транспортных предприятий

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Транснефть" в условиях террористических атак на российские нефтеперерабатывающие заводы действует чётко и находится в постоянной координации с министерством энергетики, нефтяными и топливными компаниями, сообщил президент монополии Николай Токарев.

"Обеспечено надёжное снабжение нефтепродуктами важнейших промышленных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий, в том числе аэропортов Московского авиаузла", - говорится в обращении президента Токарева в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

"Транснефть" вносит свой вклад в преодоление проблем на рынке автомобильного бензина и дизельного топлива, создаёт возможности для поставок нефтепродуктов в разные регионы страны, добавил глава компании.

По его словам, несмотря на непростые условия, в полном объёме идет реализация программ по строительству, реконструкции и ремонту производственных объектов, по развитию инфраструктуры - всех тех задач, которые ставит руководство страны.

"В ближайшие годы объёмы работ по реконструкции и восстановлению объектов будут увеличиваться. Для этого в ряде дочерних обществ уже созданы и действуют собственные ремонтно-строительные подразделения - это более 1300 человек и порядка 450 единиц техники", - уточнил Токарев.