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Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов и обновил максимум с 14 августа

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов и обновил максимум с 14 августа
Фото: "Интерфакс"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в среду превысил рубеж 2200 пунктов и обновил максимум с 14 августа благодаря коррекционному восстановлению рынка на фоне поступающих заявлений с проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ).

К 13:51 индекс МосБиржи составил 2210,62 пункта (+1,2%), индекс РТС - 800,51 пункта (+1,2%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги МКПАО "Озон" (+5%), "Совкомфлота" (+3,4%), "Мосэнерго" (+3,3%), ПАО "Группа Позитив" (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (+2,4%), "НЛМК" (+2,4%).

Сбербанк нарастил резервы по долгу Wildberries, ряд крупных логистических объектов которого пострадали от атак БПЛА; ситуация с Ozon, который также стал подвергаться атакам с конца августа, пока не требует дорезервирования, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах ВЭФ.

Ранее глава Сбера Герман Греф также заявил, что банк создаст резервы по кредитам маркетплейсам, причем это не помешает Сберу по итогам 2026 года заработать рекордную прибыль.

Вице-премьер РФ Александр Новак рассчитывает на продолжение снижения ключевой ставки в РФ на фоне сокращения годовой инфляции, что будет стимулировать инвестиционный рост.

"Президент РФ сегодня очень большее внимание уделил ситуации в экономике (в ходе пленарного заседания ВЭФа - ИФ), макроэкономическим показателям. Было сказано, что ключевая ставка снижается, ее высокий уровень, который наблюдался в предыдущие периоды, был связан с подавлением инфляции и уровень инфляции сейчас в годовом выражении снизился примерно до 6,3% (по оценке Минэкономразвития, на 31 августа - ИФ)", - сказал он в интервью ИС "Вести" на площадке ВЭФ.

"Поэтому мы и дальше надеемся, что ключевая ставка будет снижаться", - заявил Новак.

"И по мере этого будут возвращаться инвестиционные стимулы предприятий, частного сектора для того, чтобы обеспечивать рост инвестиций, который будет давать дополнительный инвестиционный рост", - отметил вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ сообщил в четверг, что дефицит федерального бюджета РФ не является критичным, при этом уровень госдолга в стране один из самых низких в мире и власти стараются не перегружать рынок государственными заимствованиями.

Также Путин заявил на ВЭФ, что цель снижения инфляции в РФ достигается, при этом важно не переохладить экономику, ЦБ и правительству в целом удается реализовывать эту задачу.

Атаки на российские гражданские суда и угрозы атак на гражданские самолеты осложняют возможности для проведения мирных переговоров по Украине, а те, кто не обращает внимание на такие угрозы, становятся соучастниками международного терроризма, заявил президент РФ на ВЭФ, отвечая на вопрос модератора о перспективах мирного урегулирования.

По словам Путина, шанс на конструктивные мирные переговоры по украинскому урегулированию есть, при этом "договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина". Президент РФ также заявил о сохранении контактов с украинскими властями в первую очередь по линии специальных служб.

Кроме того, Новак заявил в четверг в интервью ИС "Вести", что вопрос реализации проекта "Сила Сибири 2" (или "Сила Байкала") будет поднят в ходе заседания российско-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 4 сентября; российские власти готовы содействовать скорейшему достижению договоренностей между "Газпромом" (+1,2%) и CNPC по этому проекту.

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