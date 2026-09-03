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ВТБ рассчитывает открыть офис в Мумбаи на горизонте полугода

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ рассчитывает открыть офис в Мумбаи на горизонте полугода, заявил глава банка Андрей Костин в интервью ИС "Вести" в кулуарах ВЭФ-2026.

"В Индии тоже свои бюрократические процедуры, но мы все-таки считаем, что в течение полугода мы постараемся это сделать, открыть его, потому что Мумбаи - это главный финансовый центр, там находится Центральный банк Индии, там находится основной бизнес, поэтому важно помимо Нью-Дели иметь отделение в Мумбаи", - сказал Костин.

В декабре 2025 года ВТБ, у которого работает филиал в Индии, открыл новый офис в Нью-Дели и тогда же объявил о планах открыть офис в Мумбаи.

На сайте индийского филиала ВТБ указано, что сейчас он оказывает клиентам услуги cash management, а также предоставляет решения для управления финансами и валютными операциями.

ВТБ ВЭФ Мумбаи Андрей Костин
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