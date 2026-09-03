Nordgold планирует вложить свыше 80 млрд рублей в медный кластер в Магаданской области

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Компания Nordgold на ВЭФ-2026 подписала соглашение с КРДВ и властями Магаданской области о создании предприятия по добыче и переработке медной руды.

Как сообщили Nordgold и КРДВ в совместном пресс-релизе, объем капитальных вложений превысит 80 млрд рублей. Конечным продуктом будет медный концентрат.

"Создание Приохотского медного кластера станет первым опытом такого рода в регионе, и мы с правительством Магаданской области и КРДВ совместно ищем решения встающих перед нами задач. В случае успеха геологоразведки в регионе появится современное высокотехнологичное производство, которое сможет обеспечить тысячи рабочих мест, а в перспективе стать базой для развития глубокой переработки", - отметил глава Nordgold Георгий Смирнов (его слова приводятся в сообщении).

"В соглашении речь идет о преференциях для инвестора из того "меню" мер поддержки, которое действует на Дальнем Востоке. Мы, безусловно, должны их предоставить и делаем для этого все возможное. Для нас это крайне важный проект в диверсификации экономики", - подчеркнул губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"Магаданская область считается золотым сердцем Дальнего Востока, являясь одним из основных золотодобывающих регионов нашей страны, - напомнил зампредседателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. - В скором времени Колыма станет еще одним крупным центром медной промышленности".

Nordgold владеет 14 лицензиями на медно-молибден-порфировые рудопроявления в Магаданской области. Компания в 2026 году начала работы по их геологическому изучению.

Nordgold, по оценкам "Эксперт РА", входит в топ-5 крупнейших золотодобытчиков РФ. Также группа включает активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо, общее производство золота в 2025 году составил приблизительно 30 тонн.