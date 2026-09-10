Сбербанк возглавил медиарейтинг по итогам ВЭФ-2026

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики СКАН-Интерфакс подготовили медиарейтинг компаний по итогам восточного экономического форума – ВЭФ-2026. Первые пять мест в рейтинге заняли Сбербанк, ВТБ, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Росатом и Аэрофлот.

Лидер рейтинга Сбербанк на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) объявил о запуске трансграничных платежей в криптовалюте для корпоративных клиентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Ограничений по минимальной сумме платежа нет. Средняя стоимость сделки - 0,3%. Платеж с одного криптокошелька на другой проходит за пару минут. Документация для банков и валютного контроля формируется автоматически во время транзакции.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка выплатить рекордные дивиденды по итогам 2026 года. По его словам, сейчас у банка нет ожиданий, что какие-либо обстоятельства помешают выплате дивидендов. "Поэтому мы надеемся получить и рекордную прибыль, и заплатить рекордные дивиденды", – сказал Греф.

ВТБ в рамках ВЭФ представил онлайн-банк для клиентов от шести до 14 лет, в котором пользователи могут самостоятельно оплачивать покупки, учиться копить и повышать финансовую грамотность. В основе детского банка – идея "банк растет вместе с ребенком": интерфейс, сценарии и уровень самостоятельности постепенно меняются по мере того, как меняются интересы и навыки ребенка.

Также ВТБ рассказал о строительстве центра реабилитации диких животных на Камчатке при участии Фонда защитников природы. Он разместится на территории 79 га рядом с поселком Раздольный, первых животных центр планирует принять в 2027 году. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) совместно с Минвостокразвития России представила на ВЭФ павильон "Развиваем Дальний", занявший центральное место на выставке "Улица Дальнего Востока". В экспозиции были представлены две иммерсивные галереи о мастер-планах дальневосточных городов и арктических опорных пунктов. На интерактивной витрине – товары предприятий, созданных при господдержке и участниками программы "Дальневосточный гектар".

Первым документом, подписанным на ВЭФ, стало соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Институтом развития профессионального образования (ИРПО). Стратегическое партнерство предполагает развитие креативных индустрий и системы подготовки кадров для них, разработку и апробацию образовательных программ и развитие кадрового потенциала Дальнего Востока и Арктической зоны РФ.

Госкорпорация "Росатом" и "Казахстанские атомные электрические станции" подписали на Восточном экономическом форуме контракт на сооружение АЭС "Балхаш" в составе двух энергоблоков общей электрической мощностью 2400 МВт. "Подписанный документ знаменует новый этап нашего сотрудничества с Казахстаном. В ближайшее время "Росатому" предстоит осуществить проектные работы и создать международный консорциум из компаний – поставщиков оборудования", – заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительство Архангельской области, "Росатом" и "СПК Глубоководный порт Архангельск" на ВЭФ заключили соглашение о строительстве глубоководного района морского порта Архангельска. Новый ориентир по завершению проекта – 2032 год. Проект предусматривает создание комплекса для перегрузки контейнеров и минеральных удобрений, терминалов для угля, нефтяного кокса и генеральных грузов, а также комплекса бункеровки судов.

Аэрофлот стал якорным заказчиком самолетов МС-21: авиакомпания законтрактовала 18 таких машин и планирует заказать еще 90. Поставки всех 108 самолетов рассчитывают завершить до конца 2032 года. Глава Аэрофлота Сергей Александровский подчеркнул, что все условия по лизингу, поставке и полному техническому обслуживанию в рамках контракта полностью согласованы.

Также Сергей Александровский, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил о необходимости господдержки ремоторизации самолетов SSJ–100. По его словам, если власти не станут субсидировать эти работы, все авиакомпании, использующие данную модель лайнеров, начнут постепенно выводить их из своего парка. В Аэрофлоте рассчитывают компенсировать потерю провозных мощностей за счет более интенсивной эксплуатации остальных самолетов, а также поступления новых лайнеров МС-21.

При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны в период с 31 августа по 7 сентября 2026 года.

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