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Сбербанк возглавил медиарейтинг по итогам ВЭФ-2026

Сбербанк возглавил медиарейтинг по итогам ВЭФ-2026
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики СКАН-Интерфакс подготовили медиарейтинг компаний по итогам восточного экономического форума – ВЭФ-2026. Первые пять мест в рейтинге заняли Сбербанк, ВТБ, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Росатом и Аэрофлот.

Лидер рейтинга Сбербанк на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) объявил о запуске трансграничных платежей в криптовалюте для корпоративных клиентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Ограничений по минимальной сумме платежа нет. Средняя стоимость сделки - 0,3%. Платеж с одного криптокошелька на другой проходит за пару минут. Документация для банков и валютного контроля формируется автоматически во время транзакции.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка выплатить рекордные дивиденды по итогам 2026 года. По его словам, сейчас у банка нет ожиданий, что какие-либо обстоятельства помешают выплате дивидендов. "Поэтому мы надеемся получить и рекордную прибыль, и заплатить рекордные дивиденды", – сказал Греф.

ВТБ в рамках ВЭФ представил онлайн-банк для клиентов от шести до 14 лет, в котором пользователи могут самостоятельно оплачивать покупки, учиться копить и повышать финансовую грамотность. В основе детского банка – идея "банк растет вместе с ребенком": интерфейс, сценарии и уровень самостоятельности постепенно меняются по мере того, как меняются интересы и навыки ребенка.

Также ВТБ рассказал о строительстве центра реабилитации диких животных на Камчатке при участии Фонда защитников природы. Он разместится на территории 79 га рядом с поселком Раздольный, первых животных центр планирует принять в 2027 году. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) совместно с Минвостокразвития России представила на ВЭФ павильон "Развиваем Дальний", занявший центральное место на выставке "Улица Дальнего Востока". В экспозиции были представлены две иммерсивные галереи о мастер-планах дальневосточных городов и арктических опорных пунктов. На интерактивной витрине – товары предприятий, созданных при господдержке и участниками программы "Дальневосточный гектар".

Первым документом, подписанным на ВЭФ, стало соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Институтом развития профессионального образования (ИРПО). Стратегическое партнерство предполагает развитие креативных индустрий и системы подготовки кадров для них, разработку и апробацию образовательных программ и развитие кадрового потенциала Дальнего Востока и Арктической зоны РФ.

Госкорпорация "Росатом" и "Казахстанские атомные электрические станции" подписали на Восточном экономическом форуме контракт на сооружение АЭС "Балхаш" в составе двух энергоблоков общей электрической мощностью 2400 МВт. "Подписанный документ знаменует новый этап нашего сотрудничества с Казахстаном. В ближайшее время "Росатому" предстоит осуществить проектные работы и создать международный консорциум из компаний – поставщиков оборудования", – заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительство Архангельской области, "Росатом" и "СПК Глубоководный порт Архангельск" на ВЭФ заключили соглашение о строительстве глубоководного района морского порта Архангельска. Новый ориентир по завершению проекта – 2032 год. Проект предусматривает создание комплекса для перегрузки контейнеров и минеральных удобрений, терминалов для угля, нефтяного кокса и генеральных грузов, а также комплекса бункеровки судов.

Аэрофлот стал якорным заказчиком самолетов МС-21: авиакомпания законтрактовала 18 таких машин и планирует заказать еще 90. Поставки всех 108 самолетов рассчитывают завершить до конца 2032 года. Глава Аэрофлота Сергей Александровский подчеркнул, что все условия по лизингу, поставке и полному техническому обслуживанию в рамках контракта полностью согласованы.

Также Сергей Александровский, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил о необходимости господдержки ремоторизации самолетов SSJ–100. По его словам, если власти не станут субсидировать эти работы, все авиакомпании, использующие данную модель лайнеров, начнут постепенно выводить их из своего парка. В Аэрофлоте рассчитывают компенсировать потерю провозных мощностей за счет более интенсивной эксплуатации остальных самолетов, а также поступления новых лайнеров МС-21.

При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны в период с 31 августа по 7 сентября 2026 года.

СКАН — система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

NНазвание компанииИндекс заметностиУпоминания в СМИОхват аудитории
1Сбербанк2 769 5338 79764 151 083
2ВТБ2 256 84710 475178 457 326
3Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики1 278 9934 54961 125 942
4Росатом1 225 9303 071122 973 298
5Аэрофлот880 2802 36379 458 676
6ВЭБ.РФ755 3272 190124 632 357
7РЖД630 0391 69576 997 736
8Газпром613 1251 96946 971 708
9ПСБ479 7911 20364 414 787
10Ростех471 6961 51170 439 320
11Роснефть449 4091 333103 434 783
12Росрыболовство402 2031 36629 303 417
13РусГидро372 7111 37735 190 252
14ДОМ.РФ356 1061 60526 165 338
15Ozon342 6011 21434 706 781
16Wildberries341 71993636 066 225
17FESCO305 70881538 865 229
18Центр "Амурский Тигр"268 22989842 683 146
19Россельхозбанк221 43161818 566 987
20Алроса209 48575420 987 852
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