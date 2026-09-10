Международные резервы РФ с 28 августа по 4 сентября сократились на $20,7 млрд

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 4 сентября составили $753,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 28 августа международные резервы равнялись $774,2 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $20,7 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.