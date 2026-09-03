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Международные резервы РФ с 21 по 28 августа увеличились на $13 млрд

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 28 августа составили $774,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 21 августа международные резервы равнялись $761,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $13,0 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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