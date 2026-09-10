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РФ за 7 месяцев увеличила экспорт продукции АПК на четверть, импорт - на 5,1%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - РФ в январе-июле этого года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $25,7 млрд, что на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($20,6 млрд), сообщается в материалах ФТС, размещенных на сайте ведомства.

Импорт вырос на 5,1% - с $24,4 млрд до $25,7 млрд, сравнявшись по объему с экспортом.

Как сообщалось, в 2025 году экспорт продукции АПК составил $40,9 млрд, что на 4,1% меньше, чем в 2024 году ($42,6 млрд). Импорт увеличился на 15%, до $43,4 млрд с $37,7 млрд в 2024 году. В 2024 году по сравнению с 2023 годом экспорт снизился на 1,1% (с $43,1 млрд), импорт увеличился на 7% (с $35,1 млрд). В 2023 году по сравнению с 2022 годом динамика была обратной: экспорт увеличился на 4,3%, до $43,1 млрд, импорт снизился на 1,7%, до $35,1 млрд.

Основными экспортными продуктами российского АПК являются масложировая продукция, рыба и морепродукты, зерновые и зернобобовые культуры.

РФ ФТС
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