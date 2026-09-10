Мантуров выступил за особое внимание к дополнительным мерам защиты НПЗ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак и вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко провели очередное заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, где обсудили вопросы устойчивого функционирования топливного рынка, включая вопросы защиты объектов топливно-энергетического комплекса.

Как сообщает пресс-служба правительства, в мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти. Как заявил Мантуров, федеральные министерства и власти регионов должны максимально содействовать построению объектовой защиты.

"То же самое касается вопросов восстановления пострадавших заводов. При этом мы должны смотреть шире работы отдельных НПЗ. От надёжности переработки и поставок топлива напрямую зависят транспорт, сельское хозяйство, промышленность, северный завоз, ЖКХ и в целом функционирование экономики. Особое внимание прошу уделить дополнительным мерам по защите и резервированию перерабатывающих мощностей, обеспечению ремонтного ресурса и сокращению сроков восстановления НПЗ", - подчеркнул Мантуров.

Особый акцент первый вице-премьер сделал на необходимости завершения работы по созданию цифрового мониторинга топливного баланса, который позволит видеть реальную потребность регионов в топливе и оперативно перераспределять объёмы.

Новак напомнил о принятых мерах по поддержке стабильности внутреннего топливного рынка - запрете на экспорт бензина, дизельного топлива, авиакеросина, а также внесенных изменениях в Налоговый кодекс по созданию условий для импорта топлива. Также правительство временно разрешило производство, оборот и реализацию на АЗС топлива классов К2, К3 и К4. Поскольку в ряде субъектов отсутствуют сети вертикально интегрированных компаний, в них для реализации нефтепродуктов через сети независимых АЗС были определены региональные операторы, через которых вертикально интегрированные компании могут напрямую поставлять топливо под контролем региональных властей. ФАС ведёт работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства и необоснованного завышения цен.

"С октября прошлого года в правительстве функционирует штаб по стабилизации топливообеспечения отраслей экономики и регионов, и наша основная цель - мониторинг текущей ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, а также разработка и принятие мер федерального, отраслевого, регионального уровней, направленных на поддержание внутреннего рынка и приоритетных направлений, таких как сельхозработы, северный завоз, авиаперевозки, помощь регионам в тех случаях, когда есть конкретные затруднения. И, безусловно, важен мониторинг ситуации с ценами на НПЗ, бирже, АЗС", - отметил Новак.