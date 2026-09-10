Поиск

Сальдо торгового баланса РФ за январь-июль выросло на 13,3%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-июле 2026 года выросло по сравнению с январем-июлем 2025 года на 13,3% и составило $89,2 млрд (против $78,7 млрд годом ранее), следует из опубликованной ФТС внешнеторговой статистики.

Согласно данным ведомства, экспорт товаров за январь-июль 2026 года увеличился на 12,4%, составив $263,4 млрд ($234,2 млрд за аналогичный период 2025 года), импорт в РФ был на 12,0% больше, поднявшись до $174,2 млрд (со $155,5 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-июле 2026 года составил $437,6 млрд, по сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 12,3% (с $389,7 млрд).

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-июль 2026 года составил $33,5 млрд (снижение на 3,7%), в Азию - $210,4 млрд (рост на 16,9%), в Африку - $12,5 млрд (рост на 5,6%), в Америку - $6,8 млрд (падение на 10,0%).

Импорт в РФ из Европы за семь месяцев 2026 года был в объеме $43,5 млрд (рост на 7,7%), из Азии - $118,8 млрд (рост на 15,0%), из Африки - $2,6 млрд (снижение на 6,4%), из Америки - $9,2 млрд (рост на 2,0%).

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-июль 2026 года составил $146,9 млрд (рост на 11,4%), металлов и изделий из них - $48,1 млрд (рост на 21,2%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $25,7 млрд (рост на 24,9%), продукции химической промышленности - $20,3 млрд (рост на 6,5%), машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $14,2 млрд (снижение на 5,8%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $5,9 млрд (на 4% меньше), текстиля, текстильных изделий и обуви - $2,1 млрд (рост на 23,5%).

Импорт в РФ за январь-июль 2026 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $84,7 млрд (рост на 14,5%), продукции химической промышленности - $35,0 млрд (рост на 10,8%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $25,7 млрд (рост на 5,1%), текстиля, текстильных изделий и обуви - $11,9 млрд (рост на 11,5%), металлов и изделий из них - $10,4 млрд (рост на 2,0%), минеральной продукции - $3,9 млрд (рост на 71,5%).

В 2025 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $139,3 млрд, что на 8,2% меньше показателя за 2024 год. Экспорт в 2025 году снизился на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт сократился на 1,4%, до $279 млрд.

РФ ФТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк возглавил медиарейтинг по итогам ВЭФ-2026

 Сбербанк возглавил медиарейтинг по итогам ВЭФ-2026

ЕЦБ повысил основные процентные ставки на 25 б.п., как и ожидалось

В МИД РФ отметили, что товарооборот между РФ и Китаем третий год подряд превышает $200 млрд

TotalEnergies обнаружила новую нефть в Анголе

 TotalEnergies обнаружила новую нефть в Анголе

Цена красной икры в РФ выросла до рекордных 29,9 тыс. руб. за кг

Нефть Brent слабо дешевеет после скачка накануне

 Нефть Brent слабо дешевеет после скачка накануне

Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 14%

 Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 14%

Минсельхоз объяснил подорожание яиц выравниванием цен после долгого снижения

 Минсельхоз объяснил подорожание яиц выравниванием цен после долгого снижения

Инфляция в РФ с 1 по 7 сентября составила 0,05%, годовая замедлилась до 6,29%

Минфин США увеличит выкуп долгосрочных гособлигаций в четверг в три раза, до $6 млрд
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3695 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11662 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов