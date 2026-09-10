Сальдо торгового баланса РФ за январь-июль выросло на 13,3%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-июле 2026 года выросло по сравнению с январем-июлем 2025 года на 13,3% и составило $89,2 млрд (против $78,7 млрд годом ранее), следует из опубликованной ФТС внешнеторговой статистики.

Согласно данным ведомства, экспорт товаров за январь-июль 2026 года увеличился на 12,4%, составив $263,4 млрд ($234,2 млрд за аналогичный период 2025 года), импорт в РФ был на 12,0% больше, поднявшись до $174,2 млрд (со $155,5 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-июле 2026 года составил $437,6 млрд, по сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 12,3% (с $389,7 млрд).

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-июль 2026 года составил $33,5 млрд (снижение на 3,7%), в Азию - $210,4 млрд (рост на 16,9%), в Африку - $12,5 млрд (рост на 5,6%), в Америку - $6,8 млрд (падение на 10,0%).

Импорт в РФ из Европы за семь месяцев 2026 года был в объеме $43,5 млрд (рост на 7,7%), из Азии - $118,8 млрд (рост на 15,0%), из Африки - $2,6 млрд (снижение на 6,4%), из Америки - $9,2 млрд (рост на 2,0%).

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-июль 2026 года составил $146,9 млрд (рост на 11,4%), металлов и изделий из них - $48,1 млрд (рост на 21,2%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $25,7 млрд (рост на 24,9%), продукции химической промышленности - $20,3 млрд (рост на 6,5%), машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $14,2 млрд (снижение на 5,8%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $5,9 млрд (на 4% меньше), текстиля, текстильных изделий и обуви - $2,1 млрд (рост на 23,5%).

Импорт в РФ за январь-июль 2026 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $84,7 млрд (рост на 14,5%), продукции химической промышленности - $35,0 млрд (рост на 10,8%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $25,7 млрд (рост на 5,1%), текстиля, текстильных изделий и обуви - $11,9 млрд (рост на 11,5%), металлов и изделий из них - $10,4 млрд (рост на 2,0%), минеральной продукции - $3,9 млрд (рост на 71,5%).

В 2025 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $139,3 млрд, что на 8,2% меньше показателя за 2024 год. Экспорт в 2025 году снизился на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт сократился на 1,4%, до $279 млрд.