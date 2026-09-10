ЕЦБ принял решение о повышении ставки единогласно

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) не обсуждало вопрос о будущем направлении денежно-кредитной политики на сентябрьском заседании, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции в четверг.

По ее словам, решение о повышении ставок являлось "совершенно очевидным" и было принято руководством ЕЦБ единогласно. Она отметила, что в дальнейшем регулятор будет ориентироваться на поступающие статданные.

ЕЦБ увеличил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания, завершившегося в четверг. Ставка по депозитам повышена до 2,5% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - до 2,65%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,9%.

В заявлении по итогам заседания было отмечено, что "обновленные сценарии, подготовленные экспертами ЕЦБ, показывают широкий диапазон возможных траекторий динамики ВВП и инфляции при различных допущениях относительно интенсивности и продолжительности энергетического шока, а также его косвенных и вторичных эффектов".

По словам Лагард, ЕЦБ опубликует обновленные экономические сценарии в ближайшее время. Три сценария - благоприятный, неблагоприятный и тяжелый - главным образом оценивают последствия основного источника шока - цен на энергоносители.

"Наше решение повысить ставки на 25 б.п. является оправданным при любом из трех сценариев", - заявила она.

Высокие цены на энергоносители будут поддерживать инфляцию в еврозоне выше целевого показателя ЕЦБ в 2% в первом полугодии 2027 года, сказала Лагард. Однако со временем это давление начнет ослабляться, что приведет к замедлению инфляции, и ЕЦБ ожидает ее возврата к целевому показателю к концу 2027 года, отметила она.

"Мы продолжим внимательно следить за масштабом и устойчивостью роста цен на энергоносители и последствиями этого фактора для инфляции и зарплат", - заявила Лагард.

По ее словам, на данный момент большинство показателей базовой инфляции являются стабильными, и сигналов существенного роста запросов на повышение зарплат пока нет.

Лагард не стала отвечать на вопросы о своем будущем на посту главы ЕЦБ. Ранее западные СМИ неоднократно сообщали, что она планирует покинуть этот пост до официального окончания срока ее полномочий в конце 2027 года.

Она также призвала всех купить ее автобиографическую книгу, которая выйдет в январе 2027 года, отметив, что в ней "не будет ничего про денежно-кредитную политику".

Евро частично отыграл снижение после пресс-конференции Лагард. Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1622 по сравнению с $1,16 до начала ее выступления. Сводный индекс акций крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 теряет 0,7%.