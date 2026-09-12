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Страны БРИКС продолжат проработку инициативы создания зерновой биржи

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Страны БРИКС признали важность дальнейшей проработки инициативы по созданию площадки для торговли зерном, говорится в декларации по итогам индийского саммита.

"Приветствуем дальнейшее обсуждение модальностей ее (Зерновой биржи - ИФ) функционирования, ее дальнейшего развития и расширения на другие виды сельскохозяйственной продукции и товаров", - говорится в документе.

С инициативой о создании Зерновой биржи БРИКС в конце 2023 года выступил Союз экспортеров и производителей зерна России. Весной 2024 года эта идея была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным, который вместе с тем высказал пожелание, чтобы такая биржа со временем трансформировалась в полноценную товарную биржу. В Казанской декларации, принятой по итогам саммита БРИКС осенью 2024 года, говорилось о создании в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки и ее последующем развитии, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства.

В апреле 2025 года российская инициатива была официально поддержана министрами сельского хозяйства БРИКС.

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В августе 2026 года на 16-й встрече министров экономики и внешней торговли стран БРИКС Россия презентовала структуру Зерновой биржи и модальность ее работы. Российская сторона предложила создать Зерновую биржу БРИКС как единую цифровую торговую площадку, где производители и покупатели сельскохозяйственных культур смогут заключать сделки напрямую без внешних биржевых посредников. Платформа будет отражать реальный баланс спроса и предложения на пространстве БРИКС, позволит странам сохранить контроль над собственными товарными потоками.

По оценке Союза экспортеров и производителей зерна, объем торгов сельскохозяйственной и смежной продукцией на этой бирже в перспективе может превысить $1 трлн.

Согласно расчетам Союза экспортеров и производителей зерна, производство зерна в странах БРИКС составляет 1,24 млрд тонн в год (44% мирового), потребление максимально приближено к производству - 1,23 млрд тонн (также 44%). По пшенице ситуация аналогичная: производство 377 млн тонн (48%), потребление - 374 млн тонн (47%).

БРИКС Индия Зерновая биржа
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