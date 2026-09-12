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Рабочая группа БРИКС по платежам "продолжит обсуждения" по проблематике трансграничных расчетов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Страны БРИКС не достигли существенного прогресса по проблематике трансграничных расчетов, которая была одним из приоритетов российского председательства в 2024 году, следует из текста декларации по итогам индийского саммита.

"Мы отмечаем усилия Рабочей группы БРИКС по платежам по поиску прагматичных решений для создания эффективных механизмов трансграничных платежей, опирающихся на положения деклараций, принятых в Казани (в 2024 г. - ИФ) и Рио-де-Жанейро (в 2025 г. - ИФ), относительно инициативы БРИКС по трансграничным платежам. В связи с этим мы отмечаем работу по изучению трансграничной совместимости платежных каналов и каналов обмена финансовой информацией, а также дискуссии о содействии торговым расчетам и инвестициям с использованием национальных валют стран БРИКС при соблюдении национальных приоритетов и с учетом отсутствия универсального подхода", - сказано в декларации Нью-Дели.

Главы государств призвали рабочую группу БРИКС по платежам "продолжать обсуждения, опираясь на уже проделанную работу", в целях содействия выработке "практических решений для осуществления трансграничных платежей между странами БРИКС, которые были бы быстрыми, недорогими, более доступными, эффективными, прозрачными и безопасными".

Также в декларации отмечена "необходимость задействования коллективного потенциала БРИКС для создания более автономной страховой экосистемы" в целях поддержки торговли между странами объединения и дальнейшего обсуждения вопросов наращивания потенциала в сфере перестрахования.

"Опираясь на результаты работы предыдущих председательств, мы приветствуем продолжение дискуссий между заинтересованными странами по вопросу создания Центра БРИКС по устойчивому страхованию - платформы для добровольного сотрудничества, предназначенной для разработки общих моделей оценки рисков, обмена передовым опытом и формирования специализированных компетенций", - говорится в документе.

БРИКС Нью-Дели Индия
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