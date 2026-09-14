Рынки акций Европы закрылись в плюсе в пятницу

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы выросли по итогам торгов в пятницу на фоне падения цен на нефть.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,49% - до 639,1 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,39%, германский DAX - 0,82%, французский CAC 40 - 0,78%, итальянский FTSE MIB - 1,36%, испанский IBEX 35 - 0,91%.

Инвесторы продолжали оценивать итоги состоявшегося в четверг заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), ожидаемо повысившего процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Регулятор также предупредил, что подъем цен в еврозоне будет оставаться выше целевого показателя в 2% в течение длительного времени из-за продолжающегося ближневосточного конфликта, и повысил прогнозы инфляции и экономического роста.

В пятницу свежие данные об инфляции опубликовало правительство США. Согласно им, она осталась в стране в августе на июльском уровне в 3,4% и совпала с прогнозами рынка.

В число лидеров роста в составе Stoxx 600 вошли Infineon Technologies (+5%), Universal Music Group (+4,2%), Logitech (+3,5%), Nokia Corp. и Thyssenkrupp AG (+3,4% у обеих).

Одними из худших в сводном индексе стали Lanxess (-4,9%), Norsk Hydro (-3,8%), Barry Callebaut (-3,7%), Novo Nordisk (-3,4%), London Stock Exchange Group и K+S (-3,2% у обеих).

Акции Alstom SA подорожали на 2,4% после сообщений, что французский производитель поездов получил контракты на сумму более 1,2 млрд евро на поставку и долгосрочное техобслуживание новых электропоездов для британского оператора TransPennine Express.

Повысилась рыночная стоимость производителей товаров класса "люкс" Moncler (+2,5%), LVMH и Kering (+1,9% у обоих). Hermes развернулся в минус и потерял 0,7%.

Капитализация полупроводниковой ASM International выросла на 1,2%, STMicroelectronics - на 2,4%, BE Semiconductor Industries - на 2,8%, ASML Holding - на 0,3%.

Фармацевтический сектор завершил торги в минусе, в том числе котировки бумаг GSK снизились на 0,3%, Roche, Sanofi и AstraZeneca - на 0,4%, Novartis - на 0,1%, Bayer - на 1,1%, Merck KGaA - на 0,2%.