Индексы США уверенно выросли по итогам торгов в пятницу

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу на фоне падения цен на нефть, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе увеличились на 3,4% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство труда страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне июля. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, также предполагал, что августовская инфляция составит 3,4%.

Индекс CPI в августе увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0,1% в июле, что также совпало с прогнозом рынка.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 2,4% в годовом выражении и на 0,3% к июлю. Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателей на 2,4% и 0,2% соответственно. Месяцем ранее их рост составил 2,5% и 0,2%.

После выхода этих данных трейдеры на рынке деривативов повысили оценку вероятности увеличения процентной ставки по итогам заседания Федеральной резервной системы 15-16 сентября до 85,6% с 72,4% днем ранее.

Между тем индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 47,8 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее, свидетельствует предварительный отчет Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Сентябрьское значение индекса стало минимальным с мая. Аналитики ожидали менее существенного снижения показателя в этом месяце - до 51 пункта.

Акции Oracle Corp. ушли вниз на 1,7% по итогам торгов, хотя один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения отчитался об увеличении квартальной чистой прибыли более чем в полтора раза, выручки - почти на треть. При этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Рыночная стоимость Adobe Inc. увеличилась на 1,4% после выхода сильного отчета. Разработчик Photoshop в третьем квартале 2026 финансового года получил рекордную выручку, что помогло нарастить чистую прибыль.

Бумаги Kroger Co. подорожали на 2,7%. Квартальный рост сопоставимых продаж сети супермаркетов сильно не дотянул до оценок аналитиков, но скорректированная прибыль их превзошла, а чистая увеличилась на 5,3%.

Капитализация Amazon.com Inc. поднялась на 1,9%, Apple Inc. и Alphabet Inc. - на 1,8%, Microsoft Corp. - на 0,7%, Tesla - на 0,5%, Nvidia Corp. - почти не изменилась.

Котировки акций Dell Technologies подскочили на 12% и обновили исторический максимум после присвоения им рейтинга "выше рынка" канадским RBC.

Hewlett Packard Enterprise нарастила рыночную стоимость на 12,4%, HP Inc. - на 8,4%, Ciena - на 4,5%, Coherent - на 4,2%, ON Semiconductor Corp. - на 8,5%, Super Micro Computer Inc. - на 7,3%, Cisco Systems Inc. - на 4,4%, IBM - на 4%, Boeing Co. - на 2,8%.

Цена акций JPMorgan Chase & Co. повысилась на 0,8%, Citigroup Inc. и Bank of America Corp. - на 0,2%, Wells Fargo и Goldman Sachs Group - на 0,9%.

Котировки бумаг Seagate снизились на 3,7%, Sandisk - на 3,5%, FactSet - на 1,2%, Western Digital - на 3%, Albemarle - на 3,4%, Clorox - на 1,1%, UnitedHealth Group - на 2,4%, Palo Alto Networks - на 2,3%, Cboe Global Markets - на 2,2%.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,98% - до 52573,29 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,86% - до 7656,98 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,96% и закрылся на отметке 26333,04 пункта.