Дефицит бюджета США в августе сократился вдвое, за 11 месяцев фингода - на 0,4%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в августе составил $166,797 млрд, что примерно вдвое меньше показателя за тот же месяц годом ранее ($344,792 млрд), сообщило Министерство финансов страны.

Доходы бюджета увеличились на 4,6% - до $360,033 млрд.

Расходы упали на 23,5% - до $526,83 млрд, в основном из-за календарного фактора (переноса дат ряда платежей). В том числе процентные выплаты по госдолгу составили $86 млрд, затраты в системе социального страхования - $141 млрд.

За одиннадцать месяцев 2026 финансового года, который завершится 30 сентября, отрицательное сальдо бюджета США уменьшилось на 0,4% - до $1,966 трлн. Объем поступлений повысился на 3,3% и достиг $4,845 трлн. Расходы выросли на 2,2% и составили $6,811 трлн.

Как сообщалось, по итогам 2025 фингода отрицательное сальдо госбюджета США составило $1,775 трлн, снизившись на 2,3%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране в 2020 фингоду. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.