Рубль утром повышается в паре с юанем на фоне активно дорожающей нефти

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного опускается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти.

В 9:04 курс юаня составил 12,5035 руб. (-1,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,84 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Кроме ожиданий дальнейшего улучшения для России геополитической ситуации, а также, хотя и с лагом минимум в один месяц, увеличения экспортной выручки благодаря сильному подорожанию нефти, росту курса рубля способствует сохранение ключевой ставки на уровне 14% по итогам пятничного заседания ЦБ. Несмотря на то что пауза в смягчении денежно-кредитных условий была ожидаемой, все же они остаются относительно жесткими. Это является одним из главных факторов устойчивости любой национальной валюты", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых после серии снижений на протяжении последних десяти заседаний.

Решение соответствует ожиданиям большинства аналитиков. Лишь некоторые эксперты допускали снижение на 25 б.п. - до 13,75%.

"Экономика в целом в третьем квартале 2026 года растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось", - говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания.

По оценке Банка России, устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Регулятор отмечает, что по мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Дефляция в России в августе 2026 года составила 0,08% после инфляции в 0,54% в июле, сообщил в пятницу Росстат. В августе 2025 года снижение цен было существеннее - 0,4%.

Падение потребительских цен в августе 2026 года оказалось немного меньше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся минус 0,09%, при этом полностью совпало с недельной динамикой, которая также указывала на снижение цен в августе на 0,08%.

За январь-август 2026 года цены в РФ выросли на 4,67%, что выше аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-август цены увеличились на 3,94%). Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе 2026 года ускорилась до 6,33% (аналитики ожидали ускорения до 6,31%) с 5,98% на конец июля.

Цены на нефть

Цены на нефть активно поднимаются утром в понедельник из-за новых атак хуситов на различные объекты в Саудовской Аравии, а также закрытия важного нефтепровода в королевстве.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:12 торгуются по $106,77 за баррель, что на 2,08% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 2,14%, до $102,15 за баррель.

За прошлую неделю обе марки выросли в цене более чем на 8%.

Работа нефтепровода "Восток - запад" в Саудовской Аравии остановлена после массовых атак с применением дронов, сообщило министерство энергетики страны. Мощность этого нефтепровода оценивается в 7 млн баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти с востока на запад по этому нефтепроводу, который выводит к порту Янбу на Красном море.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники в саудовской нефтеэкспортной отрасли, запасов нефти в порту Янбу хватит примерно на пять-семь дней работы.

Тем временем Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) в воскресенье сообщило, что коммерческое судно подверглось удару неустановленного боеприпаса во время прохождения через Ормузский пролив. UKMTO рекомендовало судам, находящимся в этом районе, соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности на фоне проводимого расследования инцидента.

Также йеменские хуситы сообщили о нанесении ударов по саудовской военной базе в Шаруре на юге королевства. Официальный представитель вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сари заявил, что операция была проведена с использованием большого количества баллистических ракет и беспилотников. Он пригрозил новыми ударами вглубь территории Саудовской Аравии в случае продолжения боевых действий.