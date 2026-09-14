Нефть Brent резко подорожала до $107,17 за баррель

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть активно поднимаются утром в понедельник из-за новых атак хуситов на различные объекты в Саудовской Аравии, а также закрытия важного нефтепровода в этом королевстве.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 по московскому времени торгуются по $107,17 за баррель, что на $2,56 (2,45%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В минувшую пятницу они подешевели на $3,02 (2,81%), до $104,61 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $2,56 (2,56%), до $102,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость упала на $2,43 (2,37%), до $100,05 за баррель.

За прошлую неделю обе марки выросли в цене более чем на 8%.

Работа нефтепровода "Восток-Запад" в Саудовской Аравии остановлена после массовых атак с применением дронов, сообщило министерство энергетики страны. Мощность этого нефтепровода оценивается в 7 млн баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти с востока на запад по этому нефтепроводу, который выводит к порту Янбу на Красном море.

Тем временем Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) в воскресенье сообщило, что коммерческое судно подверглось удару неустановленного боеприпаса во время прохождения через Ормузский пролив. UKMTO рекомендовало судам, находящимся в этом районе, соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности на фоне проводимого расследования инцидента.

Также йеменские хуситы сообщили о нанесении ударов по саудовской военной базе в Шаруре на юге королевства. Официальный представитель вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сари заявил, что операция была проведена с использованием большого количества баллистических ракет и беспилотников. Он пригрозил новыми ударами вглубь территории Саудовской Аравии в случае продолжения боевых действий.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну и достигло 450 единиц, это максимум с прошлого мая. Число газовых буровых повысилось на две и составило 132 единицы.