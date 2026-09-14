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Рынок акций открылся в основную сессию ростом индекса Мосбиржи выше 2300 пунктов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник растет вслед за дорожающей нефтью (ноябрьский фьючерс на Brent поднялся к $107 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке; инвесторы вернулись к покупкам, несмотря на пятничное решение ЦБ РФ сделать паузу в монетарном смягчении из-за инфляционных рисков. Индекс Мосбиржи (IMOEX2) за минуту торгов прибавил 1,1% и превысил рубеж 2300 пунктов.

К 9:01 индекс МосБиржи составил 2306,11 пункта (+1,1%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Роснефти" (+3,3%), "НОВАТЭКа" (+2,7%), МКПАО "Озон" (+2,5%) и "ВК" (+1,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 сентября, составляет 84,2569 руб. (-9,39 копейки).

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