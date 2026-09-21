Российская "дочка" производителя упаковки Aptar передана в управление H&N

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом передал 100% ООО "Аптар Владимир" во временное управление ООО "Эйч энд Эн". Документ датирован 21 сентября и опубликован на сайте раскрытия нормативно-правовых актов.

Владелец актива - французская группа Aptar. Выручка ООО за 2025 год, согласно данным "СПАРК-Интерфакс", составила 1,75 млрд рублей, чистая прибыль - 537 млн руб. Оба показателя почти не изменились по сравнению с 2024 годом.

Компания "Эйч энд Эн" (Health & Nutrition) объединяет бывшие активы ушедшей из РФ корпорации Danone.