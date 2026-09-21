Поиск

Временный управляющий "Лемана ПРО" заинтересован в сохранении ее торговой сети

Временный управляющий "Лемана ПРО" заинтересован в сохранении ее торговой сети
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Л.Е.В Менеджмент", которая стала временным управляющим ритейлера в сфере товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада "Лемана ПРО" (ранее "Леруа Мерлен"), заинтересована в сохранении актива как единой торговой сети, его действующей системы управления, а также бесперебойной работе магазинов и распределительных центров. О получении такого уведомления от "Л.Е.В Менеджмент" сообщила в понедельник "Лемана ПРО" в своем пресс-релизе.

"Устойчивая работа компании напрямую связана со снабжением населения и строительной отрасли товарами для дома и ремонта, отмечается в письме. Временный управляющий также намерен сохранить действующую систему управления в компании, отсутствуют какие-либо планы по смене текущего высшего менеджмента", - указала "Лемана ПРО".

17 сентября был опубликован указ, которым малоизвестной до сих пор компании АО "Л.Е.В. Менеджмент", владельцы которой не раскрыты, были переданы российские активы целого ряда крупных компаний различных отраслей. Наряду с "Лемана ПРО", речь идет об активах Auchan и Nestle в РФ, FM Logistics и Bati Logistics.

"Лемана ПРО" отметила, что продолжает работать в обычном режиме и полностью исполняет обязательства в отношении клиентов, партнеров и сотрудников, а ее объекты и сервисы функционируют в штатном режиме: "Никаких изменений в обслуживании покупателей и взаимодействии с партнерами не произошло. Нашим приоритетом по-прежнему остаются обеспечение стабильности и непрерывности бизнеса, исполнение всех обязательств, а также ответственное и открытое взаимодействие с клиентами и партнерами".

Nestle в пятницу сообщала, что ознакомилась с указом о передаче ее российских активов во временное управление, и оценивает ситуацию и свои возможные шаги.

"Nestle намерена предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав и обеспечения непрерывности бизнес-операций в интересах всех стейкхолдеров, в особенности - сотрудников", - подчеркивалось в пресс-релизе.

Bloomberg со ссылкой на Секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) сообщал, что швейцарское правительство будет вместе с Nestle добиваться отмены решения о передаче ее активов в РФ во временное управление.

Накануне РБК сообщило, что "Ашан" также получил письмо от "Л.Е.В Менеджмент", в котором говорится, что временный управляющий заинтересован в сохранении ритейлера как единой торговой сети и в его бесперебойной работе.

Nestle Auchan Леман ПРО Л.Е.В Менеджмент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Временный управляющий "Лемана ПРО" заинтересован в сохранении ее торговой сети

 Временный управляющий "Лемана ПРО" заинтересован в сохранении ее торговой сети

Brent подешевела до $102 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

Китай за восемь месяцев увеличил закупки пшеницы в России в семь раз

 Китай за восемь месяцев увеличил закупки пшеницы в России в семь раз

Медведев предложил "идти дальше" от временного управления активами западных компаний

Около 10 млрд евро могут выделить на новую совместную оборонную программу ЕС и Украины

 Около 10 млрд евро могут выделить на новую совместную оборонную программу ЕС и Украины

Рынок акций РФ в пятницу поднялся к 2280п по индексу МосБиржи

Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

 Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

Saudi Aramco не сможет поставлять нефть европейским НПЗ в октябре

 Saudi Aramco не сможет поставлять нефть европейским НПЗ в октябре

Правительство за 5 лет выделило 33 млрд рублей на научные исследования в рыболовстве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11868 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3752 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов