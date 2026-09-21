Временный управляющий "Лемана ПРО" заинтересован в сохранении ее торговой сети

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Л.Е.В Менеджмент", которая стала временным управляющим ритейлера в сфере товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада "Лемана ПРО" (ранее "Леруа Мерлен"), заинтересована в сохранении актива как единой торговой сети, его действующей системы управления, а также бесперебойной работе магазинов и распределительных центров. О получении такого уведомления от "Л.Е.В Менеджмент" сообщила в понедельник "Лемана ПРО" в своем пресс-релизе.

"Устойчивая работа компании напрямую связана со снабжением населения и строительной отрасли товарами для дома и ремонта, отмечается в письме. Временный управляющий также намерен сохранить действующую систему управления в компании, отсутствуют какие-либо планы по смене текущего высшего менеджмента", - указала "Лемана ПРО".

17 сентября был опубликован указ, которым малоизвестной до сих пор компании АО "Л.Е.В. Менеджмент", владельцы которой не раскрыты, были переданы российские активы целого ряда крупных компаний различных отраслей. Наряду с "Лемана ПРО", речь идет об активах Auchan и Nestle в РФ, FM Logistics и Bati Logistics.

"Лемана ПРО" отметила, что продолжает работать в обычном режиме и полностью исполняет обязательства в отношении клиентов, партнеров и сотрудников, а ее объекты и сервисы функционируют в штатном режиме: "Никаких изменений в обслуживании покупателей и взаимодействии с партнерами не произошло. Нашим приоритетом по-прежнему остаются обеспечение стабильности и непрерывности бизнеса, исполнение всех обязательств, а также ответственное и открытое взаимодействие с клиентами и партнерами".

Nestle в пятницу сообщала, что ознакомилась с указом о передаче ее российских активов во временное управление, и оценивает ситуацию и свои возможные шаги.

"Nestle намерена предпринять все необходимые шаги для защиты своих прав и обеспечения непрерывности бизнес-операций в интересах всех стейкхолдеров, в особенности - сотрудников", - подчеркивалось в пресс-релизе.

Bloomberg со ссылкой на Секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) сообщал, что швейцарское правительство будет вместе с Nestle добиваться отмены решения о передаче ее активов в РФ во временное управление.

Накануне РБК сообщило, что "Ашан" также получил письмо от "Л.Е.В Менеджмент", в котором говорится, что временный управляющий заинтересован в сохранении ритейлера как единой торговой сети и в его бесперебойной работе.