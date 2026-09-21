Криптоиндустрия в РФ может начать работать в легальном поле до конца года

Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российская криптоиндустрия может начать функционировать в легальном поле до конца этого года, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Сейчас речь идёт о создании подзаконного регулирования, оно очень большое, значимое. Там у правительства есть свой кусок, у Центрального Банка достаточно немалое количество нормативных актов. Там всего 27 актов, семь актов первого ряда и 20 актов, которые мы считаем актами второго ряда. Но тем не менее, даже вот эти акты второго ряда должны быть приняты до конца октября по нашему плану. А из семи первоначальных, это вот вы правильно сказали, это реестры, квалифицированные требования, это настройка работы цифровых депозитариев, белый список, некоторые другие вопросы. Шесть актов уже находится в Министерстве юстиции, надеюсь, что и последний акт тоже скоро туда поступит", - сказал Чистюхин.

"Если наши коллеги в Минюсте будут к нам милостливы, мы сумеем с ними договориться и акты будут вовремя зарегистрированы, то вполне возможно, что первое вступление в реестр, где-то там получение лицензии, где-то донастройка внутренних правил будет осуществлена ещё до конца этого года. А это означает, что закон может начать работать, то есть фактически мы увидим новых участников с новыми полномочиями, и в общем криптоиндустрия в легальном поле начнёт функционировать", - добавил он.

В России с 1 сентября вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в стране комплексное регулирование оборота криптовалют. Совершать операции с ними можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие. Также появятся новые участники - криптообменники и цифровые депозитарии. В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в рамках лимита 300 тыс. руб. в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без лимита по сумме. Экспортеры и импортеры могут использовать криптовалюту для трансграничных расчетов без ограничений. По завершении переходного периода - с 1 июля 2027 года - планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность.