Россия в июле стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Китай

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Россия в июле 2026 года поставила в Китай 951 тыс. тонн сжиженного природного газа, что на 43% превышает показатель за тот же месяц 2025 года (664 тыс. тонн), сообщает Главное таможенное управление КНР. Это также рекордный объем за последние почти что два года (начиная с сентября 2024 г.).

В отчетном месяце РФ вышла на второе место по объему поставок СПГ в КНР, в очередной раз обойдя Малайзию (крупнейшим поставщиком СПГ в Китай является Австралия). В отсутствие на рынке поставок из Катара Россия и Малайзия в этом году несколько раз менялись "серебром" и "бронзой".

Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Общий объем производства СПГ в РФ в июле составил 2,34 млн тонн (данные Росстата). Суммарно в июле Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям (Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань) 1,36 млн тонн СПГ.

Сам Китай в июле всего принял 5,16 млн тонн сжиженного природного газа, что на 19% меньше, чем годом ранее. Реэкспорт СПГ в июле сократился до 3,7% от импорта (с 5,3% в июне): две крупнотоннажных партии ушло в Сингапур.

Кроме того, Китай получает газ по газопроводам - из пяти стран: России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы. Общие поставки трубопроводного газа в КНР в июле сократились на 6% - до 6,723 млрд куб. м. Российские поставки на фоне летнего пика спроса находятся на повышенном уровне около 112 млн куб. м в сутки. Туркменистан и Казахстан сократили поставки на 8%, Узбекистан - на 60%. В этом году температура воздуха в регионе Центральной Азии заметно превышает климатическую норму, и внутренний рынок стран-экспортеров требует больше топлива.

По сумме трубопроводных и морских поставок Россия уже несколько лет является безусловным лидером в обеспечении газом китайского рынка. В июне на неё пришлось 35% всего импорта или 4,71 млрд куб. м.