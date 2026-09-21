Минфин допустил SPO "Аэрофлота" и до конца текущего, и в следующем году

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ допускает возможность продажи части госпакета "Аэрофлота" в рамках SPO как до конца текущего, так и в следующем году, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

"Допускаю оба варианта. Оба варианта, да. Вопрос в рыночной конъюнктуре. То есть сделка как таковая, в правовом смысле, готова. Будем смотреть за рыночной конъюнктурой", - сказал он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

"У нас есть консультант, который нам помогает выбрать наиболее удачную дату для размещения", - добавил он.

Комментируя ранее озвученные Минфином общие планы проведения SPO компаний с госучастием, предусматривающие 2-3 сделки в 2026 году, Моисеев сказал, что в целом они не изменились, но "рыночная конъюнктура такова, что мы лучше подождем". "Если динамика рынка не поменяется, то мы, конечно, будем ждать. Вы сами видели, как рынок двигался во втором квартале, и, конечно, пока он не восстановится, я думаю, что мы, конечно, не будем ничего делать", - заявил замминистра.

SPO "Аэрофлота" - одна из планировавшихся на вторую половину 2026 года приватизационных сделок. В июне Росимущество завершило отбор организатора продажи от имени РФ 23,76% акций "Аэрофлота", его победителем стало АО "Сбербанк КИБ".

В начале сентября Моисеев заявлял, что Минфин не привязывает планы по продаже госпакета "Аэрофлота" на бирже к каким-то конкретным срокам.

"Мы внимательно смотрим на динамику рынка, задачи продать любой ценой у нас нет. Поскольку продается не только пакет Росимущества, но и ФНБ, то, соответственно, будем здесь принимать во внимание стоимость покупки акций ФНБ", - отмечал замминистра.

"Там в целом все готово, чтобы выходить на рынок, но мы, конечно, будем следить за конъюнктурой, будем прислушиваться к тому, что нам скажет инвестконсультант. Здесь нет у нас таких конкретных привязок по времени, совершенно не обязательно это делать до конца года. Что мы точно не будем делать - мы не будем "вываливать" акции на рынок в той ситуации, когда рынок не сможет это эффективно переварить. Поэтому, когда динамика на рынке будет достаточно уверенной - опять же, это оценка инвестконсультанта, для этого его, собственно, и наняли - тогда и будем выходить", - говорил Моисеев.

Уставный капитал компании состоит из 3 млрд 975 млн 771 тыс. 215 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций компании (и, следовательно, сохранит контроль при продаже 23,76%), 1,2% составляют квазиказначейские бумаги, 25% находятся в свободном обращении.

Предыдущее SPO "Аэрофлота" прошло в октябре 2020 года, тогда допэмиссия акций была направлена на стабилизацию деятельности в условиях COVID-кризиса авиаперевозок. Компания разместила 1 млрд 333 млн 919 тыс. 149 обыкновенных акций и привлекла 80,04 млрд руб. (по цене 60 руб. за бумагу). Акции на большую часть этой суммы - 50 млрд руб. - приобрела РФ на средства Фонда национального благосостояния. Около 30 млрд руб. принесла рыночная часть SPO, при этом якорными инвесторами выступили РФПИ с суверенными фондами Ближнего Востока (объем их участия не раскрывался).

В июле 2022 года допэмиссия в пользу ФНБ была размещена для повышения финансовой устойчивости "Аэрофлота". Совокупная госдоля по ее итогам увеличилась с 57,34% до 73,77%. На баланс ФНБ были приобретены 1 млрд 531 млн 234 тыс. 889 акций по 34,29 руб./акция на общую сумму 52,5 млрд рублей.

Сейчас акции "Аэрофлота" торгуются чуть выше 32 руб.