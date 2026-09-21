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РФ за восемь месяцев увеличила выручку от экспорта рыбы в Китай в 1,5 раза до $3 млрд

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - РФ за 8 месяцев 2026 года экспортировала в Китай рыбы и морепродуктов на $3,05 млрд, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 19% до 926 тыс. тонн, сообщает Рыбный союз на основе анализа данных Главного таможенного управления Китая.

Поставки мороженого минтая выросли на 25% (год к году) в натуральном выражении и почти в 1,8 раза в денежном до 470 тыс. тонн на сумму $844 млн. Высокий уровень цен на мировом рынке на минтай побуждает производителей делать упор на его производство и наращивать экспортные поставки, говорится в сообщении.

Экспорт мороженого филе минтая вырос на 15% и на 35%, до 6 тыс. тонн на сумму $15 млн соответственно.

Экспорт сурими составил около 16 тыс. тонн на сумму свыше $45 млн. Динамику этих показателей союз не приводит.

Согласно сообщению, экспорт мороженой трески увеличился соответственно на 25% и в 1,8 раза, до 65 тыс. тонн на сумму $523 млн.

Союз поясняет, что рост цен на треску на мировом рынке связан в том числе с решением смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) сократить ОДУ (общедопустимый улов) атлантической трески в Баренцевом море на 2026 год на 16% к 2025 году - до 347 тыс. тонн (доля России - 133 тыс. тонн).

Поставки живых крабов в Китай за 8 месяцев выросли соответственно на 20% и на 30%, до 28 тыс. тонн на сумму $790 млн, мороженых - на 45% и в 2 раза, до 5 тыс. тонн на сумму $99 млн.

"Увеличение крабового экспорта происходит на фоне роста российского вылова крабов в январе-августе 2026 года на 9%, до 62 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Китай Рыбный союз
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