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Силуанов не видит ограничений для смягчения ДКП со стороны бюджетной политики

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Планируемый дефицит бюджета РФ на 2027 год в районе около 2% ВВП не несет рисков, со стороны бюджетной политики сделано все для смягчения Банком России денежно-кредитной политики (ДКП), заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Он отметил, что был принят ряд мер по бюджетной консолидации.

"Понимая эту всю (непростую - ИФ) ситуацию, выработали уже ряд мер. Потом ещё буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации. И сделали бюджет уже с дефицитом, который не представляет каких-то значительных рисков - около 2% ВВП, этот дефицит", - сказал министр.

"Главное, что мы состыковались с Центральным банком. Ведь сегодня что важно? Важно то, чтобы наша инфляция, инфляционные ожидания, ставки снижались. Центральный банк всё время смотрит, а какой баланс бюджетного дефицита прогнозируется на трёхлетку? От этого уже будет свою денежно-кредитную политику выстраивать. А мы на денежно-кредитную политику все смотрим, когда начнёт смягчаться, смягчаться Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ИФ). Мы сделали всё для того, чтобы такие возможности у Эльвиры Сахипзадовны возникли, возникли и были", - отметил Силуанов.

Набиуллина ранее сообщила, что ЦБ на 2026 год закладывает первичный структурный дефицит федерального бюджета в размере 2% ВВП, на 2027 год - 1%, на 2028-й - 0,5%.

Антон Силуанов Минфин РФ
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