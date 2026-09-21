Поиск

Экспорт угля из РФ за восемь месяцев вырос на 7,2%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт угля из РФ за восемь месяцев 2026 г. вырос на 7,2%, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Сегодня мировые цены стали восстанавливаться. Безусловно, необходимо воспользоваться этой конъюнктурой для финансового оздоровления отрасли", - отметил вице-премьер.

В ходе совещания Новак рассказал об утвержденной правительством РФ актуализированной программы развития угольной отрасли до 2050 г.

"Она синхронизирована с энергостратегией. Просчитана по четырем сценариям в зависимости от мирового спроса на уголь, с учетом динамики роста и прогноза структуры мирового ВВП, энергоемкости мировой экономики", - сказал Новак.

Основой обновленной стратегии станет новый инвестиционный цикл в отрасли, сообщил вице-премьер.

Стратегия включает в себя, в частности, обеспечение технологического суверенитета, освоение перспективных месторождений и создание новых центров добычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, увеличение доли России в мировой торговле углем с 13% до 24-27%. Также предполагается развитие внутреннего потребления за счет повышения эффективности угольной генерации, развития углехимии и глубокой переработки, а также использования угольного топлива для энергоснабжения центров обработки данных, перечислил Новак.

Документ предусматривает увеличение добычи угля с 443 до 662 млн т, а экспортных поставок - с 198 до 350 млн т, говорится в сообщении правительства по итогам совещания.

В 2025 г. добыча угля в РФ снизилась на 0,2%, до 429 млн т, сообщал Росстат. Минэнерго РФ рассчитывает на сохранение в 2026 г. достигнутых показателей добычи и экспорта угля, говорил осенью 2025 г. замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минфине не ждут рисков от планируемого дефицита бюджета-2027 в 2% ВВП

 В Минфине не ждут рисков от планируемого дефицита бюджета-2027 в 2% ВВП

Минфин с отраслями прорабатывает изменения налогового законодательства по учёту расходов на оборону

 Минфин с отраслями прорабатывает изменения налогового законодательства по учёту расходов на оборону

Собянин назвал экономические показатели Москвы "непростыми, но не трагичными"

Минфин по-прежнему планирует осенью оценить необходимость введения НДС на операции в СБП

Минфин ждет 50 млрд рублей допдоходов в 2027 году от лицензирования никотинсодержащей продукции

 Минфин ждет 50 млрд рублей допдоходов в 2027 году от лицензирования никотинсодержащей продукции

Минфин допустил SPO "Аэрофлота" и до конца текущего, и в следующем году

 Минфин допустил SPO "Аэрофлота" и до конца текущего, и в следующем году

Суд арестовал доли экс-министра связи Никифорова в семи компаниях

Криптоиндустрия в РФ может начать работать в легальном поле до конца года

Россия в июле стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Китай

 Россия в июле стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Китай

Временный управляющий "Лемана ПРО" заинтересован в сохранении ее торговой сети

 Временный управляющий "Лемана ПРО" заинтересован в сохранении ее торговой сети
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11875 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3753 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов