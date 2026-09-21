Экспорт угля из РФ за восемь месяцев вырос на 7,2%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт угля из РФ за восемь месяцев 2026 г. вырос на 7,2%, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Сегодня мировые цены стали восстанавливаться. Безусловно, необходимо воспользоваться этой конъюнктурой для финансового оздоровления отрасли", - отметил вице-премьер.

В ходе совещания Новак рассказал об утвержденной правительством РФ актуализированной программы развития угольной отрасли до 2050 г.

"Она синхронизирована с энергостратегией. Просчитана по четырем сценариям в зависимости от мирового спроса на уголь, с учетом динамики роста и прогноза структуры мирового ВВП, энергоемкости мировой экономики", - сказал Новак.

Основой обновленной стратегии станет новый инвестиционный цикл в отрасли, сообщил вице-премьер.

Стратегия включает в себя, в частности, обеспечение технологического суверенитета, освоение перспективных месторождений и создание новых центров добычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, увеличение доли России в мировой торговле углем с 13% до 24-27%. Также предполагается развитие внутреннего потребления за счет повышения эффективности угольной генерации, развития углехимии и глубокой переработки, а также использования угольного топлива для энергоснабжения центров обработки данных, перечислил Новак.

Документ предусматривает увеличение добычи угля с 443 до 662 млн т, а экспортных поставок - с 198 до 350 млн т, говорится в сообщении правительства по итогам совещания.

В 2025 г. добыча угля в РФ снизилась на 0,2%, до 429 млн т, сообщал Росстат. Минэнерго РФ рассчитывает на сохранение в 2026 г. достигнутых показателей добычи и экспорта угля, говорил осенью 2025 г. замминистра энергетики Дмитрий Исламов.