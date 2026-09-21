Цена Brent опустилась ниже $100 за баррель впервые с 9 сентября

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Цена на нефть марки Brent в понедельник опустилась ниже $100 впервые с 9 сентября на фоне ожиданий возобновления дипломатических усилий по урегулированию американо-иранского конфликта.

По данным на 17:23 по московскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $99,97 за баррель, что на $3,9 (3,75%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на $4,65 (4,64%), до $95,65 за баррель.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в ближайшие дни отправиться в Нью-Йорк для участия в ГА ООН, где обозначит позицию Тегерана, сообщило агентство "Мехр". Президент США Дональд Трамп заявил, что "открыт к встрече" с Пезешкианом.

"Похоже, премия за риск в ценах на нефть снижается благодаря надеждам, что на этой неделе может наметиться дипломатический путь к деэскалации войны между США и Ираном. Оправдаются ли эти надежды - другой вопрос. Время покажет", - написал аналитик KCM Trade Тим Уотерер.