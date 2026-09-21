В ЦБ назвали несильным отличие озвученных бюджетных проектировок от июльского прогноза

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Озвученные недавно бюджетные проектировки несильно отличаются от тех предпосылок, которые Банк России закладывал при формировании среднесрочного прогноза в июле, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Это, скажем так, несильно отличается от той траектории, которую по структурному первичному дефициту мы озвучивали в качестве предпосылок июльского заседания", - сообщил Заботкин журналистам в кулуарах Московского финансового форума, комментируя новые вводные по дефициту бюджета на 2026 и 2027 годы.

Он отметил, что снижение базовой цены в бюджетном правиле до $50 на следующую трехлетку является дезинфляционным фактором.

"Сокращение базовой цены является в принципе дезинфляционным фактором", - сказал зампред Банка России.

"Те цифры структурного дефицита, которые заложены в качестве предпосылки июльского прогноза, они считаются применительно к предыдущей траектории бюджетного правила", - пояснил Заботкин.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в июле сообщила, что ЦБ на 2026 год закладывает первичный структурный дефицит федерального бюджета в размере 2% ВВП, на 2027 год - 1%, на 2028 год - 0,5%.