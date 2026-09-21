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Google начала принимать предзаказы на ИИ-ноутбуки Googlebook по цене от $899

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американская Google (принадлежит Alphabet Inc.) начала принимать предзаказы, а также объявила цены и технические характеристики первых ноутбуков новой линейки Googlebook со встроенными функциями искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

Стоимость ноутбуков премиального класса, производить которые будут Acer, Asustek Computer, Dell Technologies, HP и Lenovo, составит от $899.

Компактные Googlebook весом от 2,2 до 2,84 фунта (1-1,3 кг) с сенсорным монитором диагональю от 13 до 15 дюймов и оперативной памятью в объеме от 16 до 32 ГБ будут работать на операционной системе Googlebook OS, объединяющей элементы Android, Gemini AI и ChromeOS, и процессорах Intel Core Ultra Series 3 или Snapdragon X от Qualcomm.

Компания рассчитывает, что новые ноутбуки будут востребованы среди пользователей Android-устройств.

"Наш современный подход к работе не совсем оптимизирован для использования ноутбука, - сказал в интервью агентству Самир Самат, отвечающий в Google за экосистему Android. - Люди начинают работать на телефоне, затем переключаются на ноутбук и наоборот".

"Мы хотели переосмыслить ноутбук с учетом современных реалий и того, как люди будут взаимодействовать с устройствами в будущем, - добавил он. - Мы решили начать с сообщества пользователей Android, где действительно наблюдается пробел предложения".

Предзаказы на Googlebook принимаются с 21 сентября. Продажи в США стартуют 4 октября, в Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии и Австралии - с 5 октября.

Запуск Googlebook - не первая попытка компании выйти на рынок ноутбуков премиум-класса, отмечает Bloomberg. В 2017 году компания представила Pixelbook стоимостью от $999, продававшийся под брендом Google, но в 2022 году прекратила выпуск этой линейки.

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