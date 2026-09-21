Рубль в понедельник вырос к юаню при подготовке экспортеров к очередному налоговому периоду

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торговой сессии в понедельник, рубль вырос при подготовке экспортеров к очередному налоговому периоду. В следующий понедельник, 28 сентября, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,495 руб., что на 8,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 22 сентября на 10,21 копейки, до 84,0954 руб./$1, и уменьшил курс евро на 29,38 копейки, до 96,3733 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"По итогам прошедшей недели волатильность курса рубля в основных валютных парах заметно снизилась. Ключевым стабилизирующим фактором выступило пятничное заседание Банка России, на котором регулятор сохранил ключевую ставку и дал сигнал о возможности пересмотра среднесрочного прогноза на 2027 год. Это поддержало привлекательность рублевых ставок и сдержало темпы ослабления национальной валюты. В краткосрочной перспективе поддержку рублю окажет пик налогового периода конца месяца за счет сезонного роста предложения валюты экспортерами. Дополнительным фундаментальным драйвером выступит приток экспортной выручки с временным лагом в 1-2 месяца, отражающий повышенные уровни нефтяных котировок июля-августа", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Сильных триггеров для выхода курса валютной пары юань/рубль за пределы диапазона 12,3-12,8 руб. за юань пока не видно, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Полагаем, что в начале текущей недели курс юаня продолжит проторговывать диапазон 12,3-12,8 руб. - сильных триггеров для выхода из него стоит ожидать либо по мере поступления значимых вводных по геополитике, либо по мере активизации продаж со стороны экспортеров, которые на этой неделе начнут готовиться к налоговым выплатам (28 сентября), - пишет эксперт в комментарии. - По-прежнему считаем, что текущий баланс рисков (в отсутствие сильного геополитического негатива) смещен в сторону укрепления рубля".

Глава Минфина РФ Антон Силуанов подтвердил, что цену отсечения в бюджетном правиле со следующего года планируется снизить до $50 за баррель.

"Мы сейчас сформировали бюджет исходя из цены отсечения $50", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме. По его словам, цена отсечения в бюджетном правиле в $50 планируется на весь период действия трехлетнего бюджета (2027-2029 гг.)

Силуанов также добавил, что сейчас, с учетом благоприятной мировой конъюнктуры, идет накопление Фонда национального благосостояния.

Проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 гг. правительство рассмотрит на заседании 24 сентября, в Госдуму он должен поступить до 1 октября.

Действующим законодательством предусмотрено снижение цены отсечения в бюджетном правиле темпами по $1 в год до $55 за баррель к 2030 году с нынешних $59. Ранее сообщалось, что власти в рамках подготовки проекта федерального бюджета на следующую трехлетку рассматривают дополнительное снижение цены отсечения, и $50 - это базовый вариант.

Нефть

Цены на нефть усилили темпы снижения вечером в понедельник, котировки марки Brent чуть ранее опускались ниже $100 впервые с 9 сентября на фоне ожиданий возобновления дипломатических усилий по урегулированию американо-иранского конфликта.

По данным на 19:00 по Москве стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $100,1 за баррель, что на 3,59% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 4,53%, до $95,75 за баррель.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в ближайшие дни отправиться в Нью-Йорк для участия в ГА ООН, где обозначит позицию Тегерана, сообщило агентство "Мехр". Президент США Дональд Трамп заявил, что "открыт к встрече" с Пезешкианом.

Банк России в понедельник, 21 сентября, провел аукцион однодневного репо "тонкой настройки", в рамках которого разместил 700 млрд рублей (при лимите 700 млрд рублей и спросе 2,2 трлн рублей) в среднем по ставке 14,27% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали незначительную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 21 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу снизилась на 5 базисных пунктов - до 14,1% годовых. В свою очередь, срочная версия RUONIA на срок 1 месяц поднялась в понедельник на 1 базисный пункт - до 13,99% годовых, а срочные версии RUONIA на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 14,29% и 14,72% годовых.