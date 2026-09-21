Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2260п по индексу МосБиржи

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в понедельник снизился на фоне упавшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent опустился к $100 за баррель) и санкционных рисков – президент США Дональд Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России, а Евросоюз намерен продлить часть антироссийских санкций на следующие три года; инвесторы также оценивали поступающие новости с Московского финансового форума (МФФ-2026). Индекс МосБиржи опустился ниже 2260 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2257,98 пункта (-0,9%), индекс РТС - 845,84 пункта (-0,8%). Из индексных бумаг лидерами отката выступили после отсечки дивидендов за I полугодие акции "Яндекса" (-3%), также снизились бумаги МКБ (-2,5%), "ВК" (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "Норникеля" (-1,9%), но подросли акции "Интер РАО" (+1,2%), "Газпрома" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 сентября, составил 84,0954 руб. (-10,21 копейки).

Подешевели также акции "ММК" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%), "Русала" (-1,7%), "АЛРОСА" (-1,6%), "Роснефти" (-1,5%), "ФосАгро" (-1,4%), "НЛМК" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,2%), "МТС" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), "Северстали" (-1%), АФК "Система" (-0,7%), "Полюса" (-0,7%), "Татнефти" (-0,3%), "ИКС 5" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), ВТБ (-0,1%).

Подорожали акции "Хэдхантера" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что подвижек в переговорном процессе по украинскому урегулированию сейчас нет, но Москва надеется на выход на возобновление трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, предпримет еще одну попытку по достижению целей мирным путем.

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом закон о расширении санкций в отношении РФ и продлении санкций против Ирана, сообщается на сайте Белого дома. Важное место в списке предложенных мер занимают пошлины. Так, законопроект предусматривает, что президент США повышает пошлины на все товары из РФ - их максимальный размер может составлять 500%. Также предусматриваются пошлины в размере до 100% на все товары из стран, входящие в список пяти крупнейших покупателей нефти и газа из России. Такие пошлины должны вводиться, если эти страны совершают новые покупки энергоносителей из РФ. Законопроект содержит и ограничительные меры против судов, перевозящих нефть, уран, уголь и некоторые другие товары из России.

В воскресенье в ходе телефонного разговора Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по НПЗ в России, сообщило в понедельник издание Financial Times со ссылкой на источники.

По словам Пескова, подписание Трампом законопроекта об "адских" санкциях не способствует реанимации двусторонних отношений РФ и США, а также вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования. Торговые партнеры РФ, с которыми Москва находится в постоянном контакте, единогласно говорят о полном неприятии такой политики, отметил Песков.

Тем временем министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в понедельник, что цену отсечения в бюджетном правиле со следующего года планируется снизить до $50 за баррель. "Мы сейчас сформировали бюджет исходя из цены отсечения $50", - сказал он, выступая на ММФ-2026. Проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 гг. правительство рассмотрит на заседании 24 сентября, в Госдуму он должен поступить до 1 октября. По словам Силуанова, цена отсечения в бюджетном правиле в $50 планируется на весь период действия трехлетнего бюджета (2027-2029 гг.). Действующим законодательством предусмотрено снижение цены отсечения темпами по $1 в год до $55 за баррель к 2030 году с нынешних $59.

Также Силуанов отметил, что бюджет текущего года может быть исполнен с дефицитом в пределах 3% ВВП, а дефицит, который планируется на 2027 год в размере около 2% ВВП, не несет никаких рисков. По итогам 2026 года планируется пополнить ФНБ на сумму от 600 млрд до 1 трлн руб., сообщил министр.

Постпреды стран ЕС в понедельник достигли предварительной договоренности о продлении санкций против нескольких тысяч физических и юридических лиц из РФ, но при этом готовы исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сообщил чешский телеканал CT24 со ссылкой на источники. По его данным, речь идет о компромиссе: с одной стороны, продление будет на три года, а не на шесть месяцев, как было до сих пор. Но с другой стороны - все страны согласятся на исключение из списков Фридмана и Усманова. Телеканал подчеркивает, что теперь страны ЕС запустят письменную процедуру для окончательного утверждения этого решения. Европейские СМИ отмечают, что она должна завершиться позже в понедельник.

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций начал неделю со снижения, индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2260 пунктов. Негативная динамика отчасти обусловлена подписанием очередных американских санкций, а также снижением цен на нефть на фоне надежд на очередное снижение градуса эскалации на Ближнем Востоке. Наибольший объем торгов зафиксирован в акциях "Газпрома", которые подорожали на фоне роста биржевых цен на газ в Европе и сообщений о возможном возвращении российского газа в ЕС в случае мирного урегулирования на Украине, полагает эксперт.

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, рынок акций провел начало недели в минусе, не показав намеков на рост - инвесторы, вероятно, были расстроены подписанием на выходных президентом США Трампом закона об "адских санкциях" против России. Сообщения в некоторых западных СМИ, появившиеся в выходные, тоже не внушали оптимизма. Так, в некоторых новостных агентствах появились прогнозы относительно возможного снижения к концу года импорта нефти из России индийскими НПЗ. Несмотря на то, что подписание Трампом данного закона было ожидаемо многими экспертами, "медведи" российского фондового рынка не упустили возможности краткосрочно сыграть на понижение, хотя технически дальнейшего движения индекса МосБиржи вверх к 2300-2350 пунктам никто не отменял, считает аналитик.

Кроме того, пессимизма рынку добавило то, что в Кремле оценили данный шаг Трампа как неконструктивный и не способствующий скорейшему урегулированию на Украине. То есть слабая надежда некоторых участников рынка на то, что визит в Москву и Киев спецпосланников президента Трампа будет способствовать мирному урегулированию украинского вопроса, с принятием этого закона быстро угасла. Заявления вице-президента США Вэнса о том, что Вашингтон настроен на скорейшее урегулирование конфликта на Украине и ожидаемый визит в Белый дом украинского президента Зеленского на российский рынок акций влияния почти не оказали.

Дополнительным негативным фактором для фондового рынка стал обвал цен на нефть - Brent при откате протестировала рубеж $100 за баррель из-за оценок экспертов, что транспортировка нефти через Ормузский пролив в сентябре постепенно начала восстанавливаться. "Прогнозируем, что во вторник индекс МосБиржи может двигаться в коридоре 2250-2350 пунктов", - заключила Мильчакова.

Аналитики компании "Цифра брокер" на текущей неделе ожидают, что внимание инвесторов будет сосредоточено на динамике нефти, данных Росстата по индексу потребительских цен и ожиданиях по ставке Банка России. Базовым сценарием эксперты считают колебания индекса МосБиржи в диапазоне 2200-2350 пунктов в ближайшие недели.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ испытывает давление от отсутствия оптимистичных сигналов, но все же не решается на преодоление важных технических поддержек.

Совет директоров "М.Видео" (+0,9%, до 44,5 рубля) установил цену размещения допэмиссии акций по закрытой подписке на уровне 49,9 руб. за бумагу. Акции "Газпрома" продолжают попытки роста на надеждах возобновления переговоров по поставкам российского газа в Германию, которые актуализировались на прошлой неделе вместе с перспективой смены политического курса этой страны после парламентских выборов. В акциях "Самолета" (-8%) возобновились продажи в условиях отсутствия значимых "бычьих" драйверов движения по застройщику и опасений, вызванных финансовым состоянием эмитента и текущими сложностями в жилищной отрасли РФ в целом.

На западных фондовых площадках в понедельник наблюдались коррекционные покупки, которые могут быть предвестником еще одной волны среднесрочного повышения. Риски, однако, все еще исходят со стороны возможного возвращения к росту цен на энергоносители и доходностей гособлигаций. Индексы МосБиржи и РТС находятся выше краткосрочных поддержек 2220 и 820 пунктов соответственно. Рынок РФ стабилизировался благодаря отдельным корпоративным историям. Предстоящая неделя при этом может характеризоваться важными для всего мира геополитическими сигналами, которые могут поступить с ГА ООН (стартует во вторник) и затрагивать ближневосточный конфликт и украинский кризис (в субботу запланировано выступление министра иностранных дел России Лаврова). Переговоры также планируют провести лидеры США и Китая, напомнила Кожухова.

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, новость о подписании Трампом закона об ужесточении санкций против России пока оказала на рынок сдержанное влияние - важным остается вопрос о том, какие именно меры будут введены и в каком объеме.

При этом ситуация на рынке акций пока не выглядит как массовая распродажа. Индекс МосБиржи остается вблизи зоны 2260-2270 пунктов, которая может выступить ближайшей поддержкой и откуда возможна попытка восстановления к 2300 пунктам. Однако для устойчивого роста рынку необходим новый позитивный драйвер - прежде всего новости о продвижении переговоров по Украине. Без него потенциал быстрого восстановления остается ограниченным, считает эксперт.

Главным внутренним событием недели выступает обсуждение параметров бюджета РФ. На ММФ-2026 Минфин сообщил, что решение об использовании механизма windfall tax пока не принято, а бюджет на 2027-2029 годы будет сформирован исходя из цены отсечения нефти на уровне $50 за баррель. "Для рынка важны не только сама цена отсечения, но и параметры расходов, дефицита и налоговой политики. Если бюджет окажется более жестким, чем ожидали инвесторы, это может поддержать рубль и снизить риски ускорения инфляции, но одновременно создать дополнительное давление на прибыль компаний через налоговую нагрузку и внутренний спрос. Более мягкая бюджетная политика, напротив, может поддержать экономическую активность, но будет ограничивать пространство для снижения ставки ЦБ", - считает Бахтин.

В середине недели внимание переключится на макроэкономическую статистику. 23 сентября Росстат опубликует данные по инфляции за неделю с 15 по 21 сентября, а также информацию о потребительских ожиданиях и промышленном производстве за январь-август. ЦБ в тот же день представит резюме обсуждения ключевой ставки. Эти данные станут важным ориентиром для оценки перспектив дальнейшего снижения ставки после сохранения ее на уровне 14% в сентябре, заключил представитель ИК "Гарда Капитал".

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций, плюсуют Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 1-1,1%) и США (индексы акций к 19:00 по Москве выросли на 0,4-2,2% во главе с Nasdaq).

Биржи Японии в понедельник были закрыты (День почитания пожилых людей).

Народный банк Китая (НБК) в понедельник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых, ставка по 5-летним кредитам оставлена на уровне 3,5%. Обе ставки 16-й месяц подряд остаются на текущих уровнях - минимальных в истории. На заседании в мае 2025 года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

Нефть

На нефтяном рынке в понедельник цены продолжают снижение на ожиданиях, что на этой неделе появится возможность для возобновления усилий по дипломатическому урегулированию конфликта США с Ираном.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $100,1 за баррель (-3,6% и -0,9% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $95,77 за баррель (-4,5% и -1,6% в пятницу).

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в ближайшие дни отправиться в Нью-Йорк для участия в ГА ООН, где обозначит позицию Тегерана, сообщило агентство "Мехр". Президент США Дональд Трамп заявил, что "открыт к встрече" с Пезешкианом.

Напряженность на Ближнем Востоке остается высокой. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили, что в субботу нанесли удары по "чувствительным объектам в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а также по объекту нефтекомпании Saudi Aramco" в порту Янбу на Красном море, являющемуся ключевым экспортным хабом.

Ранее СМИ сообщали, что Китай попросил Иран сдержать атаки хуситов после обращения властей Саудовской Аравии к Пекину.

Aramco в сентябре увеличила экспорт нефти через Ормузский пролив. В целом объем экспорта нефти из страны с начала этого месяца уже превысил 4 млн баррелей по сравнению с августовским уровнем в 2,4 млн баррелей, свидетельствуют данные Kpler.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник снизились акции ГК "Самолет" (-8%), ПАО "Евротранс" (-4,2%), "Белона" (-2,9%), "ВСМПО-Ависма" (-2,8%), ПАО "Глоракс" (-2,8%), ПАО "Артген" (-2,7%), "Башнефти" (-2,5%).

Выросли акции "Сахалинэнерго" (+19,9%), "Магаданэнерго" (+16% и +27,1% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+14,8%), "Якутскэнерго" (+13,2% и +13,8% "префы"), "Камчатскэнерго" (+12,2% и +25,7% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+10,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 53,31 млрд рублей (из них 11,41 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,84 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,68 млрд рублей на акции "Роснефти").