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Казначейство планирует в январе 2027 года начать промэксплуатацию первого ИИ-агента в госзакупках

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Федеральное казначейство планирует в январе 2027 года запустить для общего использования первого ИИ-агента в Единой информационной системе (ЕИС) госзакупок, заявила заместитель руководителя Казначейства Анна Катамадзе в ходе Московского финансового форума.

По ее словам, Минфином и Казначейством утвержден и уже реализуется план развития ИИ в ЕИС. При этом основной задачей ИИ в области госзакупок Катамадзе назвала помощь специалистам в области закупок (таких в РФ в настоящее время около 2 млн человек) решать задачи быстро и правильно с учетом всех тех обременений и дополнений, которыми обросла контрактная система. Речь идет о требованиях в области импортозамещения, промполитики, различных отраслевых стандартов и т.п.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев добавил, что ИИ может помочь с упрощением работы с контрактной системой: может автоматизировать большую часть задач заказчика – отслеживание изменений нормативной базы, проверять поставщиков, формировать начальную (максимальную) цену контракта, составлять проекты документов.

"Таких задач много, - подчеркнул Моисеев. - Но окончательное решение всегда будет принимать человек, потому что спрашивать будут не с ИИ, а с человека".

В настоящее время Казначейство занимается обучением ИИ-агента для работы в области закупок медизделий с участием ряда крупных медучреждений. При этом используются открытые языковые модели. Обработка информации в них осуществляется без передачи во внешние публичные ИИ-сервисы.

Также Катамадзе подчеркнула, что обучение ведется на только на базе достоверных данных и актуальных справочников и нормативных правовых актов.

Директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России Татьяна Демидова уточнила, что выбор сферы медизделий для апробации ИИ связан с тем, что их номенклатура и объем закупок не такой большой, как, например, в сегменте лекарственных препаратов. И в то же время эта сфера хорошо описана в справочниках, каталогах, нормативной базе. Соответственно, обучение моделей может поводиться быстрее и качественнее.

Казначейство рассчитывает, что уже в сентябре медучреждения, принимающие участие в работе над ИИ-агентом смогут проводить свои закупки медизделий с использованием этого агента. До конца текущего года планируется дорабатывать ИИ-агента, а в январе открыть его для всех заказчиков.

На основании работы этого ИИ-агента регуляторы будут оценивать эффективность (в том числе экономическую) использования ИИ в госзакупках и принимать решение о масштабировании и развитии ИИ-решений в рамках контрактной системы.

Федеральное казначейство
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