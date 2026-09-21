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Минфин перечислил НРД 5,5 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2029" и замещающему выпуску

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 5,5 млрд рублей (эквивалент $65,6 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2029 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, следует из сообщения министерства.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

В сообщении Минфина приводятся коды как оригинального выпуска, так и того, который был размещен в процессе замещения суверенных еврооблигаций. Процедура замещения была завершена в декабре 2024 года.

Всего в рамках операции было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ продолжают обращение на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента от 9 сентября 2023 года.

Номинальный объем выпуска евробондов с погашением в 2029 году составлял $3 млрд. Это выпуск с одним из самых высоких коэффициентов замещения среди всех суверенных евробондов РФ: по данным, которые приводил Минфин, локальными бумагами было замещено 83,4%, а замещающий выпуск стал одним из самых крупных по объему - $2,5 млрд.

Минфин РФ Национальный расчетный депозитарий НРД
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