Российский "Ашан" в полном объеме продолжит деятельность после перехода во временное управление

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Ашан Ритейл Россия" в полном объеме продолжит коммерческую деятельность после перехода во временное управление компании АО "Л.Е.В. Менеджмент", говорится в сообщении ритейлера, опубликованном в соцсетях в понедельник вечером.

"Ашан Ритейл Россия" также "заверяет о намерениях безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовым коллективом".

По мнению "Ашан Ритейл Россия", взаимодействие с командой временного управления будет способствовать развитию компании и повышению эффективности ее работы.

17 сентября был опубликован указ, которым малоизвестной до сих пор компании АО "Л.Е.В. Менеджмент", владельцы которой не раскрыты, были переданы российские активы целого ряда крупных компаний различных отраслей. Наряду с российскими активами Auchan, речь идет о "Лемана ПРО", российских активах Nestle, FM Logistics и Bati Logistics.