Группа компаний "Нестле" в РФ продолжит коммерческую деятельность в полном объеме

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Нестле", активы которой в России переданы во временное управление АО "Л.Е.В. Менеджмент", продолжает работу в полном объеме.

"Группа компаний "Нестле" продолжает в полном объеме свою коммерческую деятельность в России и заверяет о намерениях безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовым коллективом", - говорится в заявлении компании.

"Группа выражает уверенность в том, что взаимодействие с командой менеджеров АО "Л.Е.В. Менеджмент" будет способствовать дальнейшему развитию компании и повышения эффективности ее работы", - подчеркивается в сообщении.

В соответствии с указом президента РФ от 17 сентября 2026 года доли в уставном капитале компании переданы во временное управление АО "Л.Е.В. Менеджмент". "Данное действие не является национализацией компании или сменой собственника", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, АО "Л.Е.В. Менеджмент" зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года, гендиректор компании - Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. Активной деятельности, судя по раскрытой отчетности за 2025 год, компания на тот момент не вела.

Nestle работает в РФ с 1994 года. Ей принадлежит производственные площадки, расположенные в Калужской, Вологодской, Самарской, Владимирской областях, Пермском и Краснодарском краях.