ЕЭК прорабатывает вопрос создания единого информационного портала госзакупок стран ЕАЭС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) прорабатывает возможность создания единого информационного портала закупок стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович в ходе Московского финансового форума.

По его словам, у всех стран-участниц ЕАЭС есть порталы госзакупок (99% таких закупок проводится в электронной форме). Однако не всегда на них информация о закупках публикуется (или дублируется) на русском языке, что ведет к ограничению информирования потенциальных участников из других стран союза о тех или иных закупках.

Предполагается, что создание единого информационного портала повлечет за собой увеличение объемов трансграничных госзакупок, которые сейчас находятся на очень низком уровне. Так, по данным ЕЭК, в 2025 году совокупный объем госзакупок стран-участниц ЕАЭС составил $198,1 млрд, тогда как объем взаимных поставок в рамках этих госзакупок составил только $1,49 млрд ($618 млн годом ранее). При этом в общем объеме взаимных госзакупок на долю РФ пришлось $600 млн, Казахстана - $417 млн, Белоруссии - $400 млн.

По словам Ермоловича, цифровизация закупок, с одной стороны, дает прозрачность, упрощает сами закупочные процедуры, а с другой - создает дополнительные сложности для проведения трансграничных госзакупок.

"Национальные системы закупок не взаимодействуют между собой, - сказал он. - Необходимо согласовать, разработать и принять стандарт цифровизации закупочного цикла".

При этом он отметил, что введение в системы закупок инструментов искусственного интеллекта может еще больше усложнить ситуацию. Поэтому уже сейчас необходимо работать над созданием единых принципов создания и применения ИИ в госзакупках.