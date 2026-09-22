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Рынки акций Европы в понедельник закрылись в плюсе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник на фоне продолжающегося снижения нефтяных цен, ослабившего опасения по поводу разогрева инфляции и усилившего общий аппетит к риску на рынках.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,02% - до 641,93 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,75%, германский DAX - 1,07%, французский CAC 40 - 0,92%, итальянский FTSE MIB - 1,6%, испанский IBEX 35 - 1,08%.

Цена на нефть марки Brent в понедельник впервые с 9 сентября опустилась ниже $100 за баррель благодаря надеждам на возобновление дипломатических усилий по урегулированию конфликта между США и Ираном. Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует в ближайшие дни отправиться в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили СМИ, тогда как американский президент Дональд Трамп заявил, что "открыт" к встрече с Пезешкианом.

В Германии инвесторы оценивали результаты выборов в ландтаги (парламенты) Берлина и федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил намерение остаться на своем посту и продолжать руководство партией "Христианско-демократический союз", несмотря на ее поражение. Больше всего голосов в земле Мекленбург-Передняя Померания получила "Альтернатива для Германии" (38% голосов), в Берлине - "Левая партия" (24,5% голосов).

Во Франции в центре внимания оставалось состояние национального бюджета. Председатель Счетной палаты страны Амели де Моншален заявила в интервью изданию Parisien, что расходы страны на обслуживание долга увеличатся до 100 млрд евро в год к 2030 году.

Одним из центральных событий для рынков на этой неделе станет встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. В ее преддверии представители двух стран сообщили об успешных консультациях по вопросам торговли и развития искусственного интеллекта.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 в понедельник стал польский mBank (+8,3%). Другие представители банковского сектора также показали позитивную динамику, в том числе Erste Bank Polska (+5,5%), Banco BPM (+4,3%), UniCredit (+3,2%), Commerzbank (+3%), FinecoBank (+2,3%), Bankinter (+2,2%), Banco de Sabadell (+2,1%), Barclays (+1,9%) и Societe Generale (+1,8%).

Заметно нарастили рыночную стоимость технологические компании, включая Soitec (+9,8%), Aixtron (на 5,1%), Infineon technologies (на 4,5%), ASML Holding (на 2,5%) и STMicroelectronics (на 2,1%).

Акции швейцарского логистического гиганта Kuehne+Nagel подорожали на 5,4% после того, как он объявил о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с Amazon.com.

Самое сильное падение в сводном индексе продемонстрировали бумаги Novo Nordisk (-7,7%). Датский фармгигант объявил, что рассчитывает увеличить выручку от продажи препаратов из портфеля разработки до 150 млрд датских крон ($23 млрд) к 2035 году и планирует в 2026-2030 годах наращивать выручку среднегодовыми темпами на уровне рынка. Прогноз разочаровал инвесторов, ожидавших более конкретного изложения шагов по укреплению позиций компании.

Снижение цен на нефть оказало давление на котировки нефтеперерабатывающих компаний. Капитализация Equinor сократилась на 3,4%, BP Plc - на 2,8%, Shell - на 1,4%, Repsol - на 1,3%, TotalEnergies - на 1%, Eni - на 0,9%.

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