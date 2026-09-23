Участникам особо значимых ИТ-проектов могут дать отсрочку перевода КИИ на российский софт

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ прорабатывает дополнительные преференции для участников особо значимых проектов (ОЗП), направленных на импортозамещение ИТ-решений в ключевых отраслях экономики. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на встрече с представителями ИТ-отрасли на площадке АНО "Цифровая экономика".

Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера, в частности, рассматривается возможность предоставления отсрочки по переводу объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО для участников ОЗП. "Они получат дополнительное время на доработку и тестирование отечественных ИТ-решений, чтобы довести их до необходимого уровня готовности и обеспечить надежное внедрение. В настоящее время ведется подготовка соответствующего проекта постановления", - уточнили в аппарате вице-премьера.

В сентябре стартовала новая волна отбора особо значимых проектов, которые претендуют на грантовое софинансирование, предоставляемое РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий), напомнил Григоренко на встрече. Прием заявок открыт до 19 октября. Порядок отбора был изменен с учетом растущих запросов на внедрение решений на базе искусственного интеллекта. Согласно новым правилам, ОЗП, основанные на российских ИИ-технологиях, могут претендовать на грант в размере до 80% от общей стоимости проекта (вместо 50%).

В рамках встречи вице-премьер также выделил приоритетные проекты в области развития ИТ, над которыми работает правительство. В их числе – развитие отрасли связи и повышение безопасности абонентов; дальнейшая проработка мер в области регулирования платформенной экономики; создание вычислительных мощностей для развития ИИ и упрощение процесса строительства ЦОД и их технического присоединения; поддержка развития российских ИИ-решений; обеспечение бесперебойной работы критической информационной инфраструктуры (КИИ) и другие.