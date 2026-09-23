Котировки Brent перешли к росту и находятся у $99,62 за баррель

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Котировки Brent перешли к росту, WTI остается в минусе.

К 14:25 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,37 (0,37%) до $99,62 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,46 (0,51%), до $90,06 за баррель.

"Brent получает поддержку за счет резкого роста цен на газойль на фоне новой волны опасений, что США могут ввести запрет на экспорт дизельного топлива", - отмечает руководитель направления стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен.

Накануне президент Дональд Трамп заявил, что поручил своей администрации рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта дизельного топлива, соответствующее решение будет принято в ближайшем времени.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы поставок сырья из стран Персидского залива. Накануне стало известно, что Саудовская Аравия восстановила работу ключевого нефтепровода "Восток - Запад", позволяющего ей перенаправлять часть нефти на экспорт через Красное море в условиях нарушения поставок через Ормузский пролив.

Трамп заявил на Генассамблее ООН, что его представители встретились с делегацией Ирана "на полях" мероприятия, и эта встреча прошла "очень хорошо". Он добавил, что еще один раунд переговоров запланирован "на самое ближайшее время". Он также сказал, что ему предстоит сделать выбор между заключением соглашения с Ираном и уничтожением этой страны. Он выразил надежду на мирное соглашение, которое может стать возможным после промежуточных выборов в США, намеченных на ноябрь 2026 года.

Трейдеры ждут данных Минэнерго США о динамике запасов нефти в стране, их обнародуют позднее в среду. По оценке Американского института нефти (API), резервы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,786 млн баррелей.