Fitch улучшило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году с 2,4% до 2,6%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз увеличения мировой экономики в 2026 году до 2,6% с ожидавшихся в июне 2,4%, сообщается в обзоре Global Economic Outlook (GEO).

"Мировой экономический рост сохраняется, несмотря на энергетический шок, однако повышение реальных процентных ставок ужесточает экономические условия", - говорится в отчете.

Перспективы мировой денежно-кредитной политики существенно изменились, полагают аналитики агентства.

"Новый председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш перевел политику регулятора в более "ястребиное" русло, Банк Японии ускорил ужесточение мер, а Европейский центральный банк перевел ставки в зону умеренно ограничительной политики, чтобы снизить риск возникновения вторичных эффектов из-за более длительной, чем ожидалось, волатильности мировых цен на энергоносители", - отмечается в сообщении.

Аналитики агентства повысили оценку экономического подъема в США в 2026 и 2027 году на 0,2 процентного пункта - до 2,1%. Рост потребления продолжается вопреки замедлению темпов увеличения реальных доходов домохозяйств, а наращивание капвложений в сфере искусственного интеллекта не демонстрирует признаков спада.

"Мы наблюдаем значительные изменения в прогнозах относительно реальных ключевых ставок на ближайшие пару лет, поскольку руководство ФРС перешло к более жесткой политике, а центральные банки стремятся не допустить вторичных эффектов от шокового роста издержек - подобных тем, что наблюдались после пандемии", - заявил главный экономист Fitch Брайан Култон.

Fitch ожидает, что Федрезерв вновь повысит процентные ставки в декабре и не будет менять их в следующем году. Это означает, что к концу 2027 года ставки будут на 125 базисных пунктов выше, чем прогнозировалось в июне, несмотря на небольшое понижение прогноза по инфляции в США на фоне замедления темпов повышения зарплат.

"Мы также ожидаем, что ЕЦБ еще раз поднимет ставки в октябре, однако, учитывая низкий риск возникновения вторичных эффектов, полагаем, что в следующем году эти повышения будут отыграны назад по мере снижения цен на нефть до $70 за баррель (согласно нашему базовому сценарию)", - говорится в обзоре.

Экономическая активность в еврозоне оказалась устойчивой, что привело к небольшому улучшению прогнозов. В частности, Fitch ожидает, что во втором квартале 2026 года ВВП Германии вырастет на 1% в годовом исчислении после трех лет стагнации.

Оценка подъема ВВП Южной Кореи была существенно улучшена на фоне усиления бума мировых расходов на IT (что также поддерживает экономики других стран, включая Мексику и Японию).

Однако прогноз роста ВВП Китая в 2026 году был снижен на 0,1 п.п. - до 4,5%. "Сокращение инвестиций в основные фонды и слабые потребительские расходы сдерживают внутренний спрос, контрастируя с впечатляющими темпами увеличения экспорта", - отмечается в обзоре.