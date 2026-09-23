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ХМАО переносит размещение облигаций на неопределенный срок

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принял решение в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой перенести размещение 3-летних облигаций серии 34003 объемом до 10 млрд рублей на неопределенный срок, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 сентября с 11:00 до 14:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 15,3% годовых и в ходе маркетинга был снижен до не выше 14,5% годовых (доходность не выше 15,51% годовых). Финальный ориентир объявлен не был.

По выпуску должны были выплачиваться фиксированные купоны. Длительность 1-35-го купонных периодов - 30 дней, 36-го купона - 45 дней. Условиями эмиссии была предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 13-го и 25-го купонного периода, 40% номинала в дату окончания 36-го купонного периода. В результате дюрация составила бы около 1,8 года.

Организаторами выступали Газпромбанк, SberCIB и Совкомбанк.

АКРА присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг на уровне eAАА(RU).

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций ХМАО на 10 млрд рублей с погашением 26 ноября 2028 года.

Доходы бюджета ХМАО на 2026 год утверждены в размере 419,5 млрд рублей, расходы - 476,7 млрд рублей, дефицит - 57,2 млрд рублей, или 12% расходов.

Государственный долг округа на 1 августа составлял 81,37 млрд рублей.

ХМАО
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