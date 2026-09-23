Инфляция в РФ с 15 по 21 сентября составила 0,06%, годовая замедлилась до 6,26%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в РФ с 15 по 21 сентября составил 0,06% после роста на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил в среду Росстат.

За период с начала месяца к 21 сентября цены выросли на 0,13%, с начала года - на 4,81%.

Из данных за 21 день сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 21 сентября замедлилась до 6,26% с 6,27% на 14 сентября (и 6,33% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 6,22% с 6,24% на 14 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Детали

Плодоовощная продукция с 15 по 21 сентября подешевела на 1,6% после снижения цен на 1,0% неделей ранее, в том числе картофель стал дешевле на 3,4%, капуста - на 3,3%, морковь - на 3,0%, яблоки - на 2,6%, лук - на 2,4%, свекла - на 2,3%, огурцы - на 1,7%. Одновременно выросли цены на помидоры - на 1,9% и бананы - на 0,5%.

Подорожали за неделю яйца куриные - на 2,4%, крупа гречневая и рыба мороженая - на 0,6%, соль, свинина и мясо кур - на 0,5%, пшено, масло подсолнечное и творог - на 0,4%, масло сливочное и колбаса вареная - на 0,3%.

Снизились цены на сахарный песок - на 1,1%, рис - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров существенно выросли цены на смартфоны - на 0,7%.

Цены на бензин с 15 по 21 сентября поднялись на 0,05% после роста на 0,36% неделей ранее (с начала года бензин подорожал на 21,10%), на дизельное топливо снизились на 0,66% после снижения на 0,33% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 14,74% больше).

Среди услуг снизилась средняя стоимость поездок на Черноморское побережье России - на 2,3%. При этом цена поездок на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии выросла на 8,2%.

Ключевая ставка и прогнозы

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% после десяти снижений подряд, отметив рост проинфляционных рисков. Тем самым цикл смягчения денежно-кредитной политики, стартовавший с уровня 21% в июне прошлого года, впервые встал на паузу.

В новом заявлении нейтральный сигнал сохранен без изменений. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорится в заявлении.

ЦБ 11 сентября подтвердил свой прогноз по инфляции в РФ в 2026 году на уровне 6-7%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2026 году составляет 6,8% (вырос с 6,6% по опросу в начале августа).