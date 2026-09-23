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Промпроизводство в России в августе снизилось на 0,6%

За январь-август Росстат зафиксировал нулевой рост

Промпроизводство в России в августе снизилось на 0,6%
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В России в августе промпроизводство сократилось на 0,6% в годовом сравнении после роста на 0,4% в июле, сообщает Росстат.

Показатели по промышленности в августе 2026 года оказались хуже ожиданий аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале сентября консенсус-прогнозу, оценивали рост в августе на уровне 0,4%.

За январь-август 2026 года, по оценке Росстата, промпроизводство продемонстрировало нулевой рост (0%).

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, в августе 2026 года промышленность сократилась на 0,3% после роста на 0,1% в июле.

В августе 2026 года в обрабатывающих отраслях было зафиксировано снижение на 0,5% в годовом выражении после роста на 2,4% в июле (за январь-август - рост на 0,4%).

В добывающем секторе в августе 2026 года был зафиксирован спад на 1,3% в годовом выражении после падения на 2,6% в июле (за январь-август - сокращение на 1,0%).

Отрасли, показавшие в августе 2026 года значительный рост по сравнению с августом 2025 года: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 26,4%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 11,4%; добыча угля - 11,4%; добыча металлических руд - 9,8%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 8,4%.

Отрасли, существенно снизившие объемы производства в августе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года: производство напитков - на 24,1%; производство кокса и нефтепродуктов - на 17,8%; производство табачных изделий - на 16,9%; производство текстильных изделий -на 8,0%; производство химических веществ и химических продуктов - на 4,7%.

В 2026 году экономисты ожидают роста промышленности на 0,2% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале сентября). Минэкономразвития прогнозирует (оценка от мая, будет уточнена в сентябре, скорее всего, в сторону понижения) увеличение этого показателя в 2026 году на 0,6%.

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