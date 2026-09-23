Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе взлетел г/г на низкой базе в 1,7 раза

Сварочная линия на автомобильном заводе "Автоваз" Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в августе взлетело в 1,7 раза (на 69,1%) на фоне эффекта низкой базы, обусловленного в том числе корпоративными отпусками ведущих российских автопроизводителей в соответствующем месяце прошлого года; выпуск грузовиков, основные российские производители которых в августе 2025 г. переходили на сокращенный четырехдневный рабочий график, вырос на треть (на 32,9%) соответственно, следует из данных Росстата.

По подсчетам ведомства, за прошлый месяц в РФ было выпущено 62,6 тыс. легковых машин, что было на 69,1% больше, чем в августе 2025 г., и на 4,9% меньше, чем в июле текущего года. Существенный рост показателя год к году был обеспечен среди прочего эффектом низкой базы. В августе 2025 г. в корпоративные отпуска уходили, в частности, "АвтоВАЗ" (с 28 июля по 17 августа) и тульский завод Haval (с 11 по 24 августа). За январь-август 2026 г. выпуск легковых автомобилей в РФ вырос на 13,3%, до 507 тыс. шт.

Производство грузовиков в августе составило 12,3 тыс. шт. (+32,9% г/г и +23,3% м/м). На рост показателя в годовом выражении также влиял эффект базы. В частности, в первые дни августа 2025 г. заводы крупнейших российских производителей грузовиков - "КАМАЗа" и группы "ГАЗ" - находились в отпусках, по выходу из которых продолжали работу уже в режиме неполной четырехдневной рабочей недели. Тогда на грузовом авторынке наблюдалось падение спроса и рост запасов готовой продукции. За восемь месяцев 2026 г. выпуск грузовиков в РФ снизился на 4%, до 82,5 тыс. шт.