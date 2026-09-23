Для Якубовского и Масловского прокурор запросил 19 и 22 года колонии по делу о растрате

Кирилл Якубовский (справа) и Павел Масловский Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Гособвинение просит Пресненский суд назначить 19 лет лишения свободы бывшему совладельцу сети "Азбука вкуса", Экспобанка и ряда других компаний Кириллу Якубовскому и 22 года его деловому партнеру, основателю золотодобывающей компании Petropavlovsk Павлу Масловскому по делу о создании преступного сообщества и растрате.

"Прошу признать их виновными и назначить наказания в виде лишения свободы на сроки 19 лет Якубовскому и 22 лет Масловскому", - сказал прокурор на прениях сторон.

Другим фигурантам дела - акционеру ПАО "М2М Прайвет Банк" Андрею Новикову, исполняющей обязанности председателя правления банка Инне Ивановой прокурор просит назначить наказание в виде 19 и 18 лет колонии соответственно.

Генеральному директору ООО "ППФИН Регион" Светлане Безруковой гособвинение запросило 18 лет колонии, а управляющей филиалом АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" в Москве Татьяне Шаблыко - 17 лет колонии.

Все они обвиняются по ч. 3 ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 160 УК (растрата).

Как сообщала Генпрокуратура, в ноябре 2011 года Масловский создал в Москве преступное сообщество, в которое вошли Якубовский, Новиков, Иванова, Шаблыко, Безрукова, член совета директоров банков Андрей Вдовин, генеральный директор ООО "ФТК" Борис Мираков и иные лица. Фигуранты дела, по данным надзорного ведомства, похитили средства кредитных организаций и иных коммерческих структур более чем на 14 млрд рублей через невозвратные кредиты.

Вдовин и Мираков скрылись от следствия и объявлены в розыск. Расследование в отношении них и иных неустановленных лиц продолжается.

Весной 2025 года Якубовскому и Масловскому уже был вынесен приговор по делу о мошенничестве - 13,5 лет колонии было назначено Масловскому, 8 лет - Якубовскому.

Уголовные дела в отношении Масловского и других фигурантов связаны с деятельностью кипрской компании V.M.H.Y. Holdings Ltd. В 2016 году выплаты процентов крупным инвесторам компании прекратились, поскольку, как посчитало следствие, платежи производились за счет денег новых инвесторов, а средства самой компании были выведены.

Никто из фигурантов не признал вину.

В разное время, помимо "Азбуки вкуса", V.M.H.Y. владела страховщиком "Гелиос", "М2М прайвет банком", Азиатско-Тихоокеанским банком, факторинговой "Финансово-торговой компанией", "Экспо-лизингом" и девелоперскими проектами.

По данным СМИ, в 2014 году Якубовский продал свою долю в V.M.H.Y., через которую владел около 11% "Азбука вкуса", своим партнерам - бывшим совладельцам Экспобанка Масловскому, Вдовину, а также бизнесмену из Великобритании Питеру Хамбро.

Масловский был основателем и гендиректором золотодобывающей компании Petropavlovsk. Petropavlovsk входил в топ-5 российских золотодобытчиков, но из-за проблем со сбытом золота и обслуживанием долга в 2022 году инициировал процедуру несостоятельности и в сентябре продал все ключевые активы структурам "Уральской горно-металлургической компании".