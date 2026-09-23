Поиск

Решетников заявил, что случаи переезда госкомпаний в регионы останутся единичными

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Решение о переезде госкомпаний из Москвы будет приниматься с учетом эффективности для компании с точки зрения затрат и необходимости сохранения доступа к столичной инфраструктуре, как правило, речь будет идти о перемещении отдельных функций крупных холдингов. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Переезд компаний имеет ряд ограничений. С одной стороны, он требует достаточно серьёзных инвестиций. Как правило, это либо долгосрочная аренда компаний, либо иногда строительство, приобретение офисных площадей. Компании также несут расходы на переезд, настройку оборудования, IT-инфраструктуры, и, конечно, как правило, нужны социальные пакеты и обустройство персонала, это тоже требует дополнительно ресурсов. Конечно, временные затраты тоже надо учитывать. С другой стороны, переезд, прямо скажем, не всегда возможен. Москва - это финансовый, научный и, конечно, логистический центр. Поэтому для тех, кто сильно завязан, например, на международные рынки, тоже есть определённые ограничения", - обозначил Решетников позицию Минэкономразвития.

Он напомнил, что поручение проработать вопрос о переезде госкомпаний из столичного региона было дано главой государства по итогам ПМЭФ-2026.

В рамках этого поручения Минэкономразвития определило критерии госкомпаний, в отношении которых рассматривается переезд. В частности, это наличие штата от 2 000 человек в Москве. При этом это компания не должна относиться к оборонно-промышленному комплексу.

"В результате у нас в фокусе оказалось 8 крупных холдингов. В их структурах 250 компаний в Москве, а общее число рабочих мест в Москве 270 тыс.", - сообщил Решетников. По его словам, речь идет о компаниях РЖД, "Аэрофлот", "Почта России", "Транснефть", "Россети", "Роснефть", "Интер РАО", "Зарубежнефть".

В случае этих компаний, речь будет идти о перемещении в регионы отдельных подразделений, следует из выступления главы Минэкономразвития. В частности, РЖД планируют создание во Владимирской области инновационного кластера с переводом туда до 2 тыс. сотрудников, "Транснефть" - перевод в регионы бэк-офиса с численностью 1 тыс. сотрудников, "Почта России" переводит в Татарстан свою IT-компанию (около 3 тыс. сотрудников).

"Руководствуясь критериями эффективности, компании выводят в регионы отдельные центры компетенций. Чаще всего это кадры, бухгалтерия, IT-центры, юридические подразделения", - отметил Решетников, приведя в пример "Росатом", "Интер РАО" и "Зарубежнефть". В качестве компании, осуществившей полный переезд, он назвал "РусГидро", переместившуюся из Москвы в Красноярский край.

Даже при частичном переезде, по его словам, компании должны обеспечивать не только перерегистрацию, но и перевод имущества и штата. "Под перемещением госкомпаний мы, конечно, подразумеваем не просто смену места регистрации головного офиса, а именно перевод отдельных функций предприятий и рабочих мест в регионы, так как перерегистрация компании сейчас сама по себе никаких ощутимых результатов регионам не дает, потому что наша налоговая система работает так, что налоги регион получает только, если фонды, если есть имущество и если реально работают в регионе люди", - заявил Решетников.

В любом случае, речь будет идти не о "перемещении ради перемещения", подчеркнул он. "Внимательно вместе с компаниями (будем - ИФ) смотреть, где эффективно перемещать эти функции в регионы, а регионы со своей стороны большой интерес тоже предъявляют и готовят дополнительные предложения для госкомпаний", - сказал министр.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Решетников заявил, что случаи переезда госкомпаний в регионы останутся единичными

Для Якубовского и Масловского прокурор запросил 19 и 22 года колонии по делу о растрате

 Для Якубовского и Масловского прокурор запросил 19 и 22 года колонии по делу о растрате

Котировки Brent перешли к росту и находятся у $99,62 за баррель

"ПроЗерно" ждет сокращения экспорта зерна из России в июле-сентябре в 1,6 раза

"Лемана ПРО" сменила гендиректора

 "Лемана ПРО" сменила гендиректора

План выпуска 400 тыс. Lada в 2026 г. верстали при более оптимистичном прогнозе авторынка

Dow Jones завершил торги в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд

 Dow Jones завершил торги в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11902 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3762 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов