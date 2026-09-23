Решетников заявил, что случаи переезда госкомпаний в регионы останутся единичными

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Решение о переезде госкомпаний из Москвы будет приниматься с учетом эффективности для компании с точки зрения затрат и необходимости сохранения доступа к столичной инфраструктуре, как правило, речь будет идти о перемещении отдельных функций крупных холдингов. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Переезд компаний имеет ряд ограничений. С одной стороны, он требует достаточно серьёзных инвестиций. Как правило, это либо долгосрочная аренда компаний, либо иногда строительство, приобретение офисных площадей. Компании также несут расходы на переезд, настройку оборудования, IT-инфраструктуры, и, конечно, как правило, нужны социальные пакеты и обустройство персонала, это тоже требует дополнительно ресурсов. Конечно, временные затраты тоже надо учитывать. С другой стороны, переезд, прямо скажем, не всегда возможен. Москва - это финансовый, научный и, конечно, логистический центр. Поэтому для тех, кто сильно завязан, например, на международные рынки, тоже есть определённые ограничения", - обозначил Решетников позицию Минэкономразвития.

Он напомнил, что поручение проработать вопрос о переезде госкомпаний из столичного региона было дано главой государства по итогам ПМЭФ-2026.

В рамках этого поручения Минэкономразвития определило критерии госкомпаний, в отношении которых рассматривается переезд. В частности, это наличие штата от 2 000 человек в Москве. При этом это компания не должна относиться к оборонно-промышленному комплексу.

"В результате у нас в фокусе оказалось 8 крупных холдингов. В их структурах 250 компаний в Москве, а общее число рабочих мест в Москве 270 тыс.", - сообщил Решетников. По его словам, речь идет о компаниях РЖД, "Аэрофлот", "Почта России", "Транснефть", "Россети", "Роснефть", "Интер РАО", "Зарубежнефть".

В случае этих компаний, речь будет идти о перемещении в регионы отдельных подразделений, следует из выступления главы Минэкономразвития. В частности, РЖД планируют создание во Владимирской области инновационного кластера с переводом туда до 2 тыс. сотрудников, "Транснефть" - перевод в регионы бэк-офиса с численностью 1 тыс. сотрудников, "Почта России" переводит в Татарстан свою IT-компанию (около 3 тыс. сотрудников).

"Руководствуясь критериями эффективности, компании выводят в регионы отдельные центры компетенций. Чаще всего это кадры, бухгалтерия, IT-центры, юридические подразделения", - отметил Решетников, приведя в пример "Росатом", "Интер РАО" и "Зарубежнефть". В качестве компании, осуществившей полный переезд, он назвал "РусГидро", переместившуюся из Москвы в Красноярский край.

Даже при частичном переезде, по его словам, компании должны обеспечивать не только перерегистрацию, но и перевод имущества и штата. "Под перемещением госкомпаний мы, конечно, подразумеваем не просто смену места регистрации головного офиса, а именно перевод отдельных функций предприятий и рабочих мест в регионы, так как перерегистрация компании сейчас сама по себе никаких ощутимых результатов регионам не дает, потому что наша налоговая система работает так, что налоги регион получает только, если фонды, если есть имущество и если реально работают в регионе люди", - заявил Решетников.

В любом случае, речь будет идти не о "перемещении ради перемещения", подчеркнул он. "Внимательно вместе с компаниями (будем - ИФ) смотреть, где эффективно перемещать эти функции в регионы, а регионы со своей стороны большой интерес тоже предъявляют и готовят дополнительные предложения для госкомпаний", - сказал министр.