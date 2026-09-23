Рубль на "Мосбирже" заметно подешевел к юаню

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В среду вечером на торгах на "Московской бирже" рубль развернулся вниз и заметно подешевел к юаню на фоне фиксации прибыли игроками в ожидании более заметных драйверов к росту.

Поддержку рублю значительную часть сессии оказывала подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду. В следующий понедельник, 28 сентября, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

К 19:00 юан7ь подорожал на 10,1 копейку, до 12,701 рубля.

Банк России повысил официальный курс доллара с 24 сентября на 33,12 копейки, до 84,3969 рубля, и увеличил курс евро на 15,27 копейки, до 96,7442 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"Рубль в среду значительную часть торговой сессии слегка подрастал в паре с юанем, при этом сами торги проходили при сниженной активности игроков в узком диапазоне. Поддержку рублю оказала подготовка экспортеров к налоговым выплатам на следующей неделе, повышенное из-за этого предложение валюты отчасти нейтрализует падение цен на нефть. Кроме того, участники рынка надеялись на позитивные новости относительно урегулирования украинского конфликта, внимательно анализировали новости относительно усиления активности на эту тему со стороны президента США. В частности, рынок наблюдал за сообщениями о встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского и возможной встрече американского главы с Владимиром Путиным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Одним из факторов ослабления рубля в августе могло быть перенаправление экспортной выручки на оплату импорта, говорится в резюме по итогам обсуждения ключевой ставки Банка России.

"В августе рубль ослаб, но оставался в диапазоне его изменений за последние полтора года. На его динамику влияли снижение продаж валюты экспортерами и увеличение спроса со стороны импортеров. Было высказано мнение, что часть экспортной выручки могла направляться непосредственно на оплату импорта, в том числе оборудования для восстановления мощностей, что ограничивало предложение иностранной валюты на внутреннем рынке", - отмечается в документе.

Участники обсуждения оценили инфляционное влияние произошедшего ослабления рубля как ограниченное.

Цены на нефть складывались выше июльского прогноза на фоне сохраняющихся ограничений судоходства через Ормузский пролив, также отмечается в резюме.

"Участники (дискуссии) отметили, что в случае более длительных ограничений траектория цен на нефть в оставшийся период 2026 года может оказаться выше, чем предполагается в базовом сценарии", - отмечает Банк России.

ЦБ в июле понизил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, на 2026 год до $60 за баррель с $65 в апрельском прогнозе. Ожидания относительно цены на нефть в 2027 году понижены до $50 с $55, в 2028 году - также до $50 с $55. В 2029 году ЦБ ждет цену нефти, рассчитываемой для целей налогообложения, на уровне $50/баррель.

Нефть заметно дорожает вечером в среду, несмотря на неожиданное увеличение ее запасов в США.

К 19:05 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 3,44% до $102,63 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,31%, до $92,6 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 2,97 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина сократились на 1,69 млн баррелей, дистиллятов - на 428 тысяч баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 0,6 млн баррелей, дистиллятов - также на 0,6 млн баррелей, и ожидали роста запасов бензина на 0,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,27 млн баррелей. Неделей ранее они снизились на 342 тысячи баррелей.

Трейдеры также оценивают геополитику и, в частности, отношения Тегерана и Вашингтона.

Иранская сторона готова к диалогу по спорным вопросам с США, однако не намерена терпеть попытки силового давления, заявил в среду президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Мы готовы к диалогу, но не приемлем применение против нас политики силового давления", - сказал он, выступая на Генассамблее ООН.

Американский лидер Дональд Трамп, выступавший на ГА ООН во вторник, сообщил, что его представители встретились с делегацией Ирана на полях мероприятия, и эта встреча прошла "очень хорошо". Он добавил, что еще один раунд переговоров запланирован "на самое ближайшее время", и выразил надежду на мирное соглашение, которое может стать возможным после промежуточных выборов в Штатах, намеченных на ноябрь 2026 года.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия восстановила работу ключевого нефтепровода "Восток-Запад", позволяющего ей перенаправлять часть нефти на экспорт через Красное море в условиях нарушения поставок через Ормузский пролив.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 23 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник снизилась на 1 базисный пункт - до 14,08% годовых. В свою очередь, срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в среду остались на прежнем уровне - до 13,4%, 14,3% и 14,71% годовых.